«РВК-Липецк» проводит ремонтные работы на улице Катукова: вода отключена в 20 домах

Сегодня «РВК-Липецк» ведет ремонтные работы на трубопроводе диаметром 100 мм у дома №41 по улице Катукова. На время ремонта, как сообщили в компании, холодная вода отключена по адресам: ул. Катукова, 37а, 39, 39а, 41, 43; ул. Кривенкова, 9, 7а, 11, 13, 13а; ул. Шуминского, 19; ул. Хорошавина, 17, 15, 21; ул. Белана, 1, 3, 7, 9, 11, 13.



Цистерна с питьевой водой подъедет к дому №41 по улице Катукова.



