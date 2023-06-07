Общество

сегодня, 09:20

«РВК-Липецк» проводит ремонтные работы на улице Катукова: вода отключена в 20 домах

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#отключения
«РВК-Липецк» проводит ремонтные работы на улице Катукова: вода отключена в 20 домах
Сегодня «РВК-Липецк» ведет ремонтные работы на трубопроводе диаметром 100 мм у дома №41 по улице Катукова. На время ремонта, как сообщили в компании, холодная вода отключена по адресам: ул. Катукова, 37а, 39, 39а, 41, 43; ул. Кривенкова, 9, 7а, 11, 13, 13а; ул. Шуминского, 19; ул. Хорошавина, 17, 15, 21; ул. Белана, 1, 3, 7, 9, 11, 13.

Цистерна с питьевой водой подъедет к дому №41 по улице Катукова.

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#отключения

Комментарии (1)

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достали!

3 минуты назад
шо, опять?! вчера же там отключали воду, без предупреждения!
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Бизнес

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