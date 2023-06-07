Сегодня в Липецке: Денис Мацуев, Красная Рок-Шапочка, и положен ли вам дополнительный отпуск

Рассказываем всё, что нужно знать про наступившую среду.

По-прежнему тепло и сухо

Сегодня в Липецке вновь тепло, но не жарко – от 22 до 24 градусов. Осадков не предвидится.







Отключения воды

Ремонтные работы на сетях сегодня скажутся на водоснабжении большей части Липецка. С 10:00 до 20:00 перекроют вентили на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Крылова, 63, 63а; Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; ул.; ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 4к1, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; на проспекте Победы 20, 22, 22а.

В это же время в районе НЛМК с аналогичными неудобствами столкнутся жильцы улиц Алмазная, 10, 10 ст1, 10 ст2; З. Космодемьянской, 178, 198/1, 200, 224, 228, 230, 261, 259, 228б, 222а, 222б, 225; Передельческая, 26а; Ферросплавная, ст.43, 42, 44.







В течение указанных 10 часов не будет воды и в частном секторе на улицах Биологической, Большие ключи, 51, Доватора, З. Космодемьянской, Кузнечной, 24, 26а, Крылова, Мирной, Передельческой, Трудовой, Урожайной, Союзной.

Кроме того, с 8:00 до 20:00 холодная вода будет подаваться со сниженным давлениям жителям микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, «Университетского», района Опытной станции, 10-ой Шахты, района Карьера, района Нефтебазы, района НЛМК; района Ниженки; Центра; проспектов Поперечного и Универсального.

Отключения света

С 9:00 до 12:00 проведут в потёмках жители проспекта 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспекта Победы, 114, 114/1; проезда Сиреневого, 2, 2а, 2б, 2в, 5.







С 9:00 до 17:00 обесточат улицы З.Космодемьянской, дома178 – 255; И.Франко; Индустриальную; Минина; Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; переулок Курако, 1, 1а, 2, 3; переулок Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.

Пробки

Доехать с ветерком до работы, увы, получается не всегда. Заторы начинают собираться в Липецке с самого утра, но умный в гору не пойдёт и не поедет. Гораздо лучше через «Яндекс-карты» или аналогичные приложения оценить дорожную обстановку в городе и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Тогда есть шанс не опоздать.

Виртуальный зал – Денис Мацуев (12+)

Сегодня в 18:00 в концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) желающие могут услышать чарующие звуки выступления одного из лучших пианистов современности.







Денис Мацуев - завсегдатая концертных залах мира и России. Сегодняшний концерт липчане и жители других городов смогут увидеть на большом экране. В концерте «И классика, и джаз» его парнёрами по сцене стали Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас),

Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон),

Александр Рублёв (труба), Андрей Зайцев (кларнет) и Валерия Михеева (труба). Музыканты мастерски исполняют как традиционный джаз, так и собственные джазовые импровизации на классические темы.

Музыка Хренникова (12+)

Музыка сегодня прозвучит и … в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25). В 12:00 в художественном зале музея начнётся литературно-музыкальная композиция, посвящённая 110-ой годовщине со дня рождения композитора Т. Н. Хренникова.

В программу войдёт рассказ о хоровом, песенном и инструментальном творчестве нашего выдающегося земляка, родившегося 10 июня 1913 года в городе Ельце. Музыкальные произведения исполнят учащиеся Детской музыкальной школы № 8.







Т.Н. Хренников – один из основоположников современной музыкальной классики. Он написал музыку к десяткам и сотням кинофильмов, опер и оперетт, балетов, концертов, мюзиклов и т.д.

Концерт в честь Дня соцработника (12+)

С 2000 года праздник социальных работников ежегодно отмечается 8 июня. У нас любят поздравлять раньше, поэтому концерт в ОП «Студеновский» (ул. Циолковского, 25) назначили на сегодня. В 11:00 профессионалов поздравят высокие гости, лучшие по профессии получат награды, после чего их порадуют артисты.







Волшебная история на фестивале детских фильмов (12+)

Весь июня в Липецке будет продолжаться кинофестиваль детских фильмов «Радуга». Показы проходят в Областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня в 10:00 желающий приглашают на сеанс фильма «Волшебники» (Россия, 2022. Семейный фэнтези. Режиссёр Ренат Давлетьяров 12+).

По сюжету 13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Выдумщик Артем дает волю своей безудержной фантазии: ломается спичка, - и по московскому бульвару шествует слон. Ломается другая, - и вся улица против своей воли отплясывает безумный танец. Позже Тёма знакомится с загадочной Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, без акваланга спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний… Тёме открываются поистине бескрайние возможности спичек. Однако у всего есть своя цена.

В ролях: Яков Трескунов, Ева Тимуш, Тамара Саксина, Александр Яценко.



Вход на кинопоказ платный, но цена не кусается – символические 100 рублей.

Красная Рок-Шапочка (12+)

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 пройдёт спектакль «Красная шапочка в стиле рок-н-ролл» от Театра маленьких марионеток.







Будет интересно и подросткам, и взрослым. Традиционный сюжет разбавили песнями и юмором. Все веселятся и танцуют: и зайцы, и волки, и даже ёлки. Красную Шапочку и бабушку, конечно, съедят, но страшно не будет.

Кто заслужил самый длинный отдых

На дворе среда, но у многих скоро отпуск и это не может не радовать. Стандартное время ежегодного отдыха – 28 дней, но советуем вам проверить, не относитесь ли вы к людям, которым положены дополнительные дни отпуска. В этом нам поможет Александр Южанин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Увеличенный отпуск положен, например, на вредные условия труда (ст. 117 Трудового кодекса РФ). Минимальный срок дополнительного отпуска здесь составляет 7 дней, которые работник получает в дополнение к 28 дням основного отпуска. Т.е. отдыхать 34 дня и выше.

Дополнительные дни положены и тем, у кого ненормированный рабочий день, что закреплено коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Здесь вам должны добавить не менее 3-х дней.







Долго отдыхают те, кто работает в северных широтах: в районах Крайнего Севера – 24 дополнительных календарных дня, в приравненных к ним местностях – 16. Это актуально для тех липчан, кто поехал (или собирается) на заработки.

Есть ещё немало категорий, которым работодатель обязан увеличивать продолжительность отпуска. К ним относятся спортсмены и тренеры – 4 календарных дня, судьи – от 5 до 15 рабочих дней, муниципальные служащие – но не более 10 календарных дней за выслугу лет, ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС – от 7 до 21 календарного дня.

Удлинённый основной ежегодный отпуск предоставляется работникам с инвалидностью – 30 календарных дней, несовершеннолетним – 31 календарный день, педагогическим работникам – от 42 до 56 календарных дней.

Важно отметить, что часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Однако это не работает для беременных, несовершеннолетних и работающих во вредных условиях труда.

К слову, недавно в Госудуму внесли предложение предоставлять дополнительные дни отдыха работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста (мужчинам – с 60 лет, женщинам – с 55). По мнению авторов законопроекта, увеличение продолжительности отдыха улучшит здоровье и работоспособность пожилых тружеников. Но примут ли закон, пока не ясно.

Как говорится, с мечтой об отпуске не расставайтесь! И не забывайте следить за новостями окружающего мира. Липчанам в этом плане повезло: все главные новости собраны в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, с нами вы никогда не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!