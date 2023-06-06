В районе Левого берега отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 7 июня в Левобережье и еще двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, кроме того, более, чем в двух десятках районов будет понижено давление холодной воды, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Трудовой, дома № 51 по улице Большие Ключи, №№ 24, 26а по улице Кузнечной. Воду подвезут к дому № 24 по улице Кузнечной.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и зданиях №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 4к1, 6, 7, 8, 9, 11, 11а по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, в частном секторе улиц Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, в ЦТП АО «Квадра». Машины с водой для питья будут находиться по двум адресам: улица Юных натуралистов, 12а, улица Папина, 4.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Левобережья – домах и помещениях №№ 178, 198/1, 200, 224, 228, 230, 261, 259, 228б, 222а, 222б, 225 по улице Зои Космодемьянской, №№ 10, 10 ст.1, 10 ст.2 по улице Алмазной, №№ 42, ст. 43, 44 по улице Ферросплавной, № 26а по улице Передельческой, в частном секторе улиц Зои Космодемьянской, Передельческой. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Зои Космодемьянской, 178.



Кроме того, с 08:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу Лебедянское шоссе, 3 – будет снижено давление при подаче холодной воды в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, районах «Университетском», Опытной станции, 10-ой Шахты, Карьера, Нефтебазы, НЛМК, Ниженки, Центра, на проездах Поперечном, Универсальном.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



7 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 3 в переулке Курако, №№ 2, 12, 14, 16, 18, 22 по улице Ушинского, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев с № 178 по № 255 по улице Зои Космодемьянской, также в эти часы обесточат улицы И. Франко, Минина, Индустриальную.



С 09:00 до 12:00 без света останутся дома №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, №№ 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 5 по Сиреневому проезду.



