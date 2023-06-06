В России

23 минуты назад

В изъятом сидре из Самарской области нашли примеси метанола и этилбутирата

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#отравление #сидр

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, в различных регионах России достигло 28 человек.

Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для потребителей, - говорится в Телеграм-канале регионального управления МВД.

"За прошедшие сутки в Ульяновской области полицейскими в рамках комплексных проверочных мероприятий, направленных на выявление опасной спиртосодержащей продукции, проведены осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь. Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объёмом 30 литров каждый, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.

По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, опубликованным в Telegram-канале ведомства, в медицинских учреждениях развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим. Таких пациентов принимают Центральная городская клиническая больница, стационар Клинической больницы №172 ФМБА России и Центр специализированных видов медицинской помощи и в ЦК МСЧ.

По последним данным, от употребления сидра "Мистер сидр", произведенного в Самарской области, погибли уже 28 человек в различных регионах.

О первых случаях отравления людей сидром стало известно 5 июня. Речь идет о жителях Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. По предварительным данным, люди отравились напитком "Мистер Сидр", изготовленным ООО "Анди". Ульяновское СК сообщало о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка, - передает РБК.
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#отравление #сидр

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