Замминистра экологии Константину Цыганову показали, за счет чего НЛМК добился снижения эмиссии в атмосферу

Общий объем инвестиций в экологию с 2000 года составил более 107 млрд. рублей.

Во время визита в Липецкую область первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов обсудил с руководителями НЛМК реализацию экологических проектов реализуемых в рамках заключенного в 2018 году четырехстороннего соглашения между НЛМК, Минприроды, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области. На встречи также обсуждались мероприятия комбината в рамках федерального эксперимента по квотированию.«Предприятию уже удалось снизить эмиссию на 4% за счет капитального ремонта двух доменных печей, двух конвертеров, строительства нового участка для безводного охлаждения шлака, модернизации пылегазоочистных установок и аспирационных систем. В этом Константин Цыганов смог убедиться лично. Он побывал в конвертерном цехе №2, где экологические инвестиции составили больше 26 млрд рублей и на доменной печи №6, капитальный ремонт и реконструкция аспирационных систем которой стоили комбинату больше семи миллиардов рублей», — рассказали в пресс-службе НЛМК.Первому заместителю министра также презентовали проект по строительству новой утилизационной электростанции мощностью 300 МВт.Эта станция позволит повысить долю собственной генерации электроэнергии в балансе потребления комбинатом до 95%, а также сократить эмиссию оксида углерода (СО) на три тысячи тонн в год и парниковых газов (СО2) — на 650 тысяч тонн в год. Топливом для выработки электроэнергии станут попутные газы, которые образуются в конвертерном производстве.— Мы обсудили план по достижению снижения выбросов и договорились очень плотно взаимодействовать, раз в месяц сверяться и со следующего года детально, прямо по точкам, проходить и смотреть, как реализуются мероприятия. Комбинат готов, настроены все решительно, чтобы добиться того эффекта, который мы обещали и о котором заявляли, — рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.С 2000 года НЛМК реализовал уже несколько циклов модернизации производства. Общий объем инвестиций за это время составил более 750 млрд рублей, из них в экологию – более 107 млрд.— Компания растёт быстрее отрасли, при этом эффективнее сокращает своё воздействие на окружающую среду. За последние 20 лет объемы производства НЛМК выросли в 1,5 раза при этом валовая эмиссия снизилась на 28%, удельная — вдвое, в производство вернули 100% вторичного железосодержащего сырья и полностью исключены промышленные стоки. Такая работа позволила Липецку стать самым чистым металлургическим городом России. По данным Росгидромета, в последние годы уровень загрязнения атмосферы в Липецке (измеряется индексом КИЗА) на стабильно низком уровне, который соответствует показателям городов без крупной промышленности, — говорят на предприятии.