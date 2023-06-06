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Российские туристы отказались от полетов в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты

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#Грузия #авиабилеты

Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны.

Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожиданий – как сообщается, они летают полупустыми, - пишет "АиФ" со ссылкой на опрошенных туристов.

По информации издания, главным препятствием для отечественных путешественников становятся высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси. Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны. У российской компании "Азимут" ситуация с билетами аналогичная, - добавляют туристы. В связи с этим самолеты летают полупустыми.

Ранее представитель Georgian Airways сообщил, что разочарован заполняемостью рейсов из Москвы, и надеется на лучшее. Однако сделать билеты дешевле никто не планирует.
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#Грузия #авиабилеты

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