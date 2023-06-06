сегодня, 14:02
Российские туристы отказались от полетов в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты
Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны.
По информации издания, главным препятствием для отечественных путешественников становятся высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси. Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны. У российской компании "Азимут" ситуация с билетами аналогичная, - добавляют туристы. В связи с этим самолеты летают полупустыми.
Ранее представитель Georgian Airways сообщил, что разочарован заполняемостью рейсов из Москвы, и надеется на лучшее. Однако сделать билеты дешевле никто не планирует.