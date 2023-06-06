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Ураганный ветер и пылевая буря накрыли города в Забайкалье
Ураганный ветер и пылевая буря накрыли города в Забайкальском крае.
Ураганный ветер и пылевая буря накрыли города в Забайкальском крае, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.
На появившемся видеоролике видно, как порывами ветра сносит деревья, кровлю зданий и заборы. Машины, оставленные на улицах, также получают повреждения.
По сведениям издания, скорость ветра в некоторых районах Забайкалья достигала 32 километров в час. Сведений о пострадавших не поступало.
"Ветер 32 км/ч гоняет по улицам всякое — профлист от забора у администрации Читы, крышу коррекционной школы, пару тополей (один упал на машину), кровлю ещё одной школы в Борзе", - сообщает Телеграм-канал.
Синоптики предположили, что потепление в российский регион придет в ближайшее время.
На появившемся видеоролике видно, как порывами ветра сносит деревья, кровлю зданий и заборы. Машины, оставленные на улицах, также получают повреждения.
По сведениям издания, скорость ветра в некоторых районах Забайкалья достигала 32 километров в час. Сведений о пострадавших не поступало.
"Ветер 32 км/ч гоняет по улицам всякое — профлист от забора у администрации Читы, крышу коррекционной школы, пару тополей (один упал на машину), кровлю ещё одной школы в Борзе", - сообщает Телеграм-канал.
Синоптики предположили, что потепление в российский регион придет в ближайшее время.