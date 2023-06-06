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47 минут назад

В Тюменской области семь подростков заразились опасными венерическими заболеваниями

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#здоровье #венерические заболевания

В Тюменской области семь подростков заразились сифилисом и гонореей — опасными венерическими заболеваниями.

В Тюменской области семь подростков заразились опасными венерическими заболеваниями: сифилисом и гонореей, - сообщает портал 72.ru.

Один из заболевших был младше 14 лет, - отмечает издание. Уточняется, что в прошлом году сифилис подхватили 137 жителей региона. Больше всего заразившихся — в Ялуторовском районе и Тюмени.

В областном центре зарегистрирован один случай гонореи среди детей до 14 лет.

"Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Тюмени, зарегистрирован один случай гонореи среди детей до 14 лет. У городских подростков в возрасте от 15 до 17 лет было пять случаев гонококковой инфекции", — уточнили санитарные врачи.

Среди опасных заболеваний, которые передаются половым путем, и ВИЧ. По статистике мужчины чаще заражаются, чем женщины.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что по итогам прошлого года в Тюменской области проживали 16 569 человек с ВИЧ-инфекцией.


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#здоровье #венерические заболевания

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