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1 минуту назад
В Минюсте заявили об отсутствии замечаний к закону о налоге на сверхприбыль
В Минюсте России нет замечаний к текущей версии проекта федерального закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет".
Министерство юстиции России не имеет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, все замечания были урегулированы до рассмотрения документа, - рассказали в пресс-службе министерства.
"Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", - добавили в министерстве.
Накануне Минфин РФ сообщал, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина, - передает РИА Новости.
В Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.
Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены".
"Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", - добавили в министерстве.
Накануне Минфин РФ сообщал, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина, - передает РИА Новости.
В Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.
Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены".