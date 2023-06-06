42 минуты назад
Минобороны предлагает оповещать россиян о призыве через СМС
В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.
Согласно опубликованному тексту, информацию о мобилизации предлагается размещать в личном кабинете налогоплательщика и на Госуслугах, - передает ТАСС.
"А также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", – говорится в документе.
Отмечается, что нововведение должно сократить сроки оповещения граждан, также повысить качество самой процедуры.
"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.
Эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество, - отмечается в пояснительной записке.
В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.