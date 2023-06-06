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42 минуты назад

Минобороны предлагает оповещать россиян о призыве через СМС

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#опопвещение #призыв

В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.

Минобороны РФ подготовило проект постановления, согласно которому россиян будут оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС, - говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно опубликованному тексту, информацию о мобилизации предлагается размещать в личном кабинете налогоплательщика и на Госуслугах, - передает ТАСС.

"А также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", – говорится в документе.

Отмечается, что нововведение должно сократить сроки оповещения граждан, также повысить качество самой процедуры.

"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество, - отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.
27
#опопвещение #призыв

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