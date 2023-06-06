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В Ульяновской области число жертв отравления сидром выросло до 18 человек
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В Ульяновской области зарегистрировали 18 летальных случаев отравления алкогольсодержащим напитком.
Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области выросло с 16 до 18, - сообщает региональный Минздрав. В ведомстве заявили, что отравление проходит в тяжелой форме, и "врачи борются за жизнь каждого пациента".
"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", - говорится в сообщении ведомства.
"В настоящее время для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек. В том числе в Центральной городской клинической больнице - 20 терапевтических и пять реанимационных, в стационаре Клинической больницы №172 ФМБА России - 20 терапевтических и три реанимационные койки, в Центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения, а также в Центральной клинической медико-санитарной части – 20 терапевтических и 10 реанимационных коек", - рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.
"Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика", - заявила она.
Из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог. Экипажам скорой медицинской помощи направили специальные инструкции для обнаружения пациентов с отравлениями любой этимологи.
Доктор медицинских наук, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Северо-Западного федерального округа России Алексей Лодягин сообщил, что сидр, от которого погибли 18 россиян, содержал яд. По его словам, в некоторых случаях употребление алкоголя может быть опасным, особенно если в напитке присутствуют ядовитые вещества, такие как гликоли. Он подчеркнул, что умереть от алкоголя, прошедшего сертификацию, возможно только при чрезмерном употреблении.
Если люди давно употребляют алкогольные напитки, то у них развивается толерантность, и они могут хорошо себя чувствовать и при употреблении большого количество спирта, а если человек пьет редко, эта же доза может вызвать серьезные осложнения в виде нарушения сознания, комы или даже летального исхода. Поэтому сильное алкогольное отравление могло быть вызвано лишь в двух случаях — большая доза или если продукция сфальсифицированная и там находился в составе серьезный яд в виде гликолей, — рассказал Лодягин.
Он добавил, что алкогольные напитки по типу сидра, как правило, все сертифицированы и имеют определенный ГОСТ, поэтому безопасны в употреблении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе введен запрет на продажу.
"Незамедлительно дал необходимые распоряжения для предупреждения дальнейшего распространения продукции марки "Мистер Сидр". Проинформировали жителей об опасности приобретения и употребления алкогольных напитков этой марки. А владельцев торговых точек – о необходимости приостановки их продажи до окончания всех разбирательств", – рассказал глава региона.
В ситуации разбираются оперативники и специалисты Роспотребнадзора. В течение дня были осмотрены места торговли, а на дорогах губернии прошли рейды. В полной готовности находятся и медики. В настоящий момент за помощью обратились уже семеро жителей региона, - пишет "КП".
"Вечером провел совещание с руководителями ГУ МВД, СК, прокуратуры, ФСБ и главным федеральным инспектором по Самарской области. Случай вопиющий, требует самого жесткого разбирательства. Сейчас идет всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Все необходимые поручения даны. Уверен, виновные понесут суровое наказание", – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Накануне сообщалось о восьми жертвах отравления сидром в Ульяновской области.
"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", - говорится в сообщении ведомства.
"В настоящее время для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек. В том числе в Центральной городской клинической больнице - 20 терапевтических и пять реанимационных, в стационаре Клинической больницы №172 ФМБА России - 20 терапевтических и три реанимационные койки, в Центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения, а также в Центральной клинической медико-санитарной части – 20 терапевтических и 10 реанимационных коек", - рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.
"Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика", - заявила она.
Из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог. Экипажам скорой медицинской помощи направили специальные инструкции для обнаружения пациентов с отравлениями любой этимологи.
Доктор медицинских наук, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Северо-Западного федерального округа России Алексей Лодягин сообщил, что сидр, от которого погибли 18 россиян, содержал яд. По его словам, в некоторых случаях употребление алкоголя может быть опасным, особенно если в напитке присутствуют ядовитые вещества, такие как гликоли. Он подчеркнул, что умереть от алкоголя, прошедшего сертификацию, возможно только при чрезмерном употреблении.
Если люди давно употребляют алкогольные напитки, то у них развивается толерантность, и они могут хорошо себя чувствовать и при употреблении большого количество спирта, а если человек пьет редко, эта же доза может вызвать серьезные осложнения в виде нарушения сознания, комы или даже летального исхода. Поэтому сильное алкогольное отравление могло быть вызвано лишь в двух случаях — большая доза или если продукция сфальсифицированная и там находился в составе серьезный яд в виде гликолей, — рассказал Лодягин.
Он добавил, что алкогольные напитки по типу сидра, как правило, все сертифицированы и имеют определенный ГОСТ, поэтому безопасны в употреблении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе введен запрет на продажу.
"Незамедлительно дал необходимые распоряжения для предупреждения дальнейшего распространения продукции марки "Мистер Сидр". Проинформировали жителей об опасности приобретения и употребления алкогольных напитков этой марки. А владельцев торговых точек – о необходимости приостановки их продажи до окончания всех разбирательств", – рассказал глава региона.
В ситуации разбираются оперативники и специалисты Роспотребнадзора. В течение дня были осмотрены места торговли, а на дорогах губернии прошли рейды. В полной готовности находятся и медики. В настоящий момент за помощью обратились уже семеро жителей региона, - пишет "КП".
"Вечером провел совещание с руководителями ГУ МВД, СК, прокуратуры, ФСБ и главным федеральным инспектором по Самарской области. Случай вопиющий, требует самого жесткого разбирательства. Сейчас идет всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Все необходимые поручения даны. Уверен, виновные понесут суровое наказание", – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Накануне сообщалось о восьми жертвах отравления сидром в Ульяновской области.
35