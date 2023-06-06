Происшествия

17 минут назад

19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому

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#тонировка #ПДД #нарушение
19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому

Девушка-водитель не выполнила законное требование инспектора ДПС.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 27 марта этого года девушка не выполнила законное требование инспектора ДПС: не удалила тонировку с передних боковых стёкол своего автомобиля.

Административное правонарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» было совершено повторно.

В результате на девушку составили ещё и протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это суд назначил ей штраф в две тысячи рублей.
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#тонировка #ПДД #нарушение

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