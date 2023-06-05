В России

7 минут назад

ЦБ допустил полный запрет рискованных схем ипотеки

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#ипотека

Банк России допустил полный запрет рискованных схем ипотеки, если уже введенные ограничения не повлияют на рынок, следует из отчета ЦБ по финансовой стабильности, который изучили «Известия».

Подобные меры привели бы к снижению стоимости переоцененных объектов недвижимости, заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, это оздоровило бы ситуацию на рынке, предотвратив его излишний перегрев.

«Часть потенциальных клиентов с невысокими доходами лишатся единственной доступной возможности приобрести собственное жилье и будут вынуждены ограничиться арендой», — добавил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

С 1 декабря 2022 года Банк России установил надбавки к коэффициенту риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 10%. С 1 июня ограничения стали касаться займов, где первая сумма не превышает 20%, а с 2024-го — будут распространяться и на взнос в 30%. Помимо того, регулятор ввел повышенное резервирование жилищных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня.

Также ЦБ с 1 мая начал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех ипотек на новостройки. Если эти меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик, регулятор поднимет вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет.

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#ипотека

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