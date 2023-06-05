Бизнес

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МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

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МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Эксперты форума высоко оценили функционал решения, который позволяет промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.

Решение МегаФона работает на базе технологии IoT (интернет вещей) – в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

На базе платформы «МегаФон Экология» разработано и реализовано несколько продуктов, среди которых: мониторинг компонентов окружающей среды, контроль промышленных выбросов и сбросов; мониторинг воздуха рабочей зоны (контроль микроклимата). Также система может быть дополнена модулем мониторинга парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа и обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG – повестки.

«С каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса», — говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Платформа «МегаФон Экология» является собственной запатентованной разработкой компании и включена в Реестр российского ПО. Используемое мониторинговое оборудование имеет необходимые сертификаты и свидетельства, в том числе о внесении в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин»).

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