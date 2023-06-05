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На российском винном рынке произошел дауншифтинг цен

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#винный рынок #экономика

На фоне решения проблем с логистикой произошел "дауншифтинг" цен на российские вина.

На российском винном рынке случился "дауншифтинг" цен, - рассказал РБК глава "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Речь идет о том, что покупатели стали покупать более доступное вино и падает средний чек на покупку. По словам главы "Абрау-Дюрсо", неизменно много граждан покупают все более дешевое вино — по 250-500 рублей за бутылку. Он объяснил, что "дауншифтинг" цен на российские вина произошел потому, что производители стали снижать цены на вино на фоне решения проблем с логистикой.

"Теория кризисного категорийного «дауншифтинга» есть… Работает в ключе «хотел машину — не купил, но съездил в отпуск", "хотел поехать в отпуск — не получилось, сел дома на кухне с бутылкой игристого" ", — отметил Титов.

По его словам, если бы иностранные производители не ушли из России, у них было бы все не так удачно из-за курсовой разницы.

Доля российского вина на внутреннем рынке к 2023 году составила 55%, сообщал в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Было произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции. Это на 8% больше объемов 2021 года. Наибольший рост был зафиксирован в категории игристых вин.
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#винный рынок #экономика

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