26 минут назад
Власти РФ обязали иностранцев согласовывать вылов рыбы и креветок
Предполагается, что данная мера усилит контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли российской экономики.
"Действие документа распространяется на совершение сделок или получение решений, в рамках которых инвестору будет предоставлено право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне", — говорится в публикации правительства.
Там считают, что это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства "как стратегически значимой отрасли экономики России".
Уточняется, что в перечень включено 47 видов высоковостребованных биоресурсов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков.