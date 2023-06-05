В России

26 минут назад

Власти РФ обязали иностранцев согласовывать вылов рыбы и креветок

18
#вылов рыбы #рыболовство

Предполагается, что данная мера усилит контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли российской экономики.

Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать права на добычу 47 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески, скумбрии, палтуса, ряда разновидностей креветок, с правкомиссией. Соотвтетсующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Действие документа распространяется на совершение сделок или получение решений, в рамках которых инвестору будет предоставлено право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне", — говорится в публикации правительства.

Там считают, что это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства "как стратегически значимой отрасли экономики России".

Уточняется, что в перечень включено 47 видов высоковостребованных биоресурсов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков.




18
#вылов рыбы #рыболовство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Кабмин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств до конца 2024 года
#лекарства #регистрация
Кабмин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

сегодня, 14:25

В России
Депздрав Москвы предостерег об опасности употребления сладкой газировки
#здоровье #газировка
Депздрав Москвы предостерег об опасности употребления сладкой газировки

сегодня, 13:43

В России
Более 70 ракет было выпущено за утро по Новой Таволжанке в Белгородской области
#обстрел #Белгород
Более 70 ракет было выпущено за утро по Новой Таволжанке в Белгородской области

сегодня, 12:56

В России
В Ульяновской области 8 человек стали жертвами отравления после употребления сидра
#отравление #сидр
В Ульяновской области 8 человек стали жертвами отравления после употребления сидра

сегодня, 11:24

В России
В Калужской области на трассу упали два беспилотника
#беспилотники #атака
В Калужской области на трассу упали два беспилотника

сегодня, 09:47

В России
Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин
Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин

вчера, 22:37

В России