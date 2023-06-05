В России

57 минут назад

Кабмин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

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#лекарства #регистрация

В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней.

В России продлевается упрощённая процедура государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов, которая позволяет быстрее выводить медикаменты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что данная мера будет действовать до конца 2024 года и поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций, - говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как импортируемых, так и произведённых в РФ. Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней.

Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Также по решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Упрощённая процедура регистрации лекарственных средств введена Правительством в апреле 2022 года и должна была действовать до конца 2023 года. Решение о её продлении обсуждалось на совещании с вице-премьерами 5 июня. Это позволит производителям быстрее выводить медикаменты на рынок и обеспечит наличие необходимых людям лекарств, - подчеркнул Мишустин.
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#лекарства #регистрация

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