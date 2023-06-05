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В Липецке подвели итоги Металлургической смены от НЛМК для школьников

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#металлургическая смена
В Липецке подвели итоги Металлургической смены от НЛМК для школьников

В Липецке завершилась девятая программа для школьников «Металлургическая смена» от НЛМК. Образовательный интенсив провели на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Участниками смены стали 24 школьника. Профориентационную программу для старшеклассников разработали специалисты НЛМК совместно с экспертами МИСиС и ЛГТУ. 

Две недели старшеклассники углубленно занимались химией, физикой и металловедением, а также посетили с экскурсией структурные подразделения НЛМК – ферросплавный и доменный цеха, центральную лабораторию. 
Участники смены изучали процесс улавливания пыли в металлургическом производстве, особенности микроструктурного анализа серых чугунов, проводили анализ возможных способов очистки воды, познакомились с экологическими источниками энергии, а также разработали модель применения роботов-обходчиков в цехе холодного проката НЛМК. 

По итогам программы школьники создали собственные проекты и защитили их перед экспертной комиссией. Теперь они смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды», представить свой проект на «Днях науки с МИСиС» и получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ и МИСиС.

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