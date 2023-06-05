В России
12 минут назад
Депздрав Москвы предостерег об опасности употребления сладкой газировки
Сладкая газировка содержит большое количество сахара, потребление которого в чрезмерных объемах приводит к ожирению.
Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что избыток сахара ведёт к ожирению, и сладкая газировка не заменит воду.
"По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки считают, что таким образом они могут заменить чистую воду, но это не так", - пояснила эксперт.
По ее словам, сладкие газированные напитки содержат большое количество килокалорий, что, как правило, не учитывается подростками, и за счёт этого превышается потребляемая энергия, повышаются риски формирования избыточной массы тела или ожирения.
Она отметила, что ни один лимонад не может заменить воду.
"По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки считают, что таким образом они могут заменить чистую воду, но это не так", - пояснила эксперт.
По ее словам, сладкие газированные напитки содержат большое количество килокалорий, что, как правило, не учитывается подростками, и за счёт этого превышается потребляемая энергия, повышаются риски формирования избыточной массы тела или ожирения.
Она отметила, что ни один лимонад не может заменить воду.