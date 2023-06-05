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12 минут назад

Депздрав Москвы предостерег об опасности употребления сладкой газировки

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#здоровье #газировка

Сладкая газировка содержит большое количество сахара, потребление которого в чрезмерных объемах приводит к ожирению.

Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что избыток сахара ведёт к ожирению, и сладкая газировка не заменит воду.

"По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки считают, что таким образом они могут заменить чистую воду, но это не так", - пояснила эксперт.

По ее словам, сладкие газированные напитки содержат большое количество килокалорий, что, как правило, не учитывается подростками, и за счёт этого превышается потребляемая энергия, повышаются риски формирования избыточной массы тела или ожирения.

Она отметила, что ни один лимонад не может заменить воду.
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#здоровье #газировка

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