Общество

сегодня, 12:45

В семи домах региона не могут запустить новые газовые сети из-за перепланировок и натяжных потолков

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#фкр
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В семи домах региона не могут запустить новые газовые сети из-за перепланировок и натяжных потолков

Газовые сети дома являются объектами повышенной опасности, поэтому их капитальный ремонт необходимо проводить своевременно.

Свою ответственность нужно понимать и жителям – следить за внутриквартирным газовым оборудованием и безопасно его эксплуатировать, не допуская нарушений в квартире. Речь идет о незаконных перепланировках, запрещенных на кухне натяжных потолках, отсутствии дверей между жилыми помещениями и кухней, закрытых вентиляционных окнах. Все эти факторы являются причиной задержки подачи газа после капремонта.

На данный момент в Липецке завершены строительно-монтажные работы по капремонту систем газоснабжения в семи многоэтажках. Однако ресурс жителям невозможно подать полноценно из-за подобных нарушений. Газовая служба запускает его по стоякам или по мере устранения замечаний собственниками. Один из таких примеров – дом №6 по ул. Гагарина в Липецке. Здесь капитальный ремонт сетей газоснабжения завершили больше месяца назад, но не все жители устранили недостатки, на которые указали газовики.

Напомним, всего в 2023 году сети газоснабжения в рамках капитального ремонта планируется обновить в 26 многоэтажках. С 2014 года этот вид работ выполнили в 274 многоквартирных домах.


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#фкр
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