Происшествия
24 минуты назад
На перекрёстке в Ельце столкнулись два «ВАЗа»
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Пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ 21121».
4 июня в 20:45 минут в Ельце в районе улицы Радиотехнической столкнулись два автомобиля «ВАЗ».
Как сообщает ОГИБДД УМВД по Ельцу, по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21121».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ 21121»: «Скорая помощь» доставила его в медучреждение.
Фото - t.me/elets_adm
Как сообщает ОГИБДД УМВД по Ельцу, по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21121».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ 21121»: «Скорая помощь» доставила его в медучреждение.
Фото - t.me/elets_adm
77