Происшествия

24 минуты назад

На перекрёстке в Ельце столкнулись два «ВАЗа»

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#ДТП
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На перекрёстке в Ельце столкнулись два «ВАЗа»

Пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ 21121».

4 июня в 20:45 минут в Ельце в районе улицы Радиотехнической столкнулись два автомобиля «ВАЗ».

Как сообщает ОГИБДД УМВД по Ельцу, по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21121». 

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В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ 21121»: «Скорая помощь» доставила его в медучреждение.

Фото - t.me/elets_adm


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#ДТП
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