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В Калужской области на трассу упали два беспилотника

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#беспилотники #атака

Калужские власти сообщили о падении двух беспилотных летательных аппаратов на федеральную трассу М-3.

Утром 5 июня на федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области упали два БПЛА, - написал в своем Телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА", - сообщил он.

По его словам, детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда.

Размах крыльев беспилотника, который упал в Жиздринском районе, был около полутора-двух метров. Местные жители сообщили, что на устройстве заметили камеру. Боеприпасов на дроне не было, - сообщает Mash в Telegram-канале.

Как сообщили жители Калужской области, накануне вечером они видели в небе направляющийся в сторону Москвы объект с лампочками, похожий на беспилотник самолетного типа, - передает Lenta.ru.
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#беспилотники #атака

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