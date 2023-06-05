Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона

Парадокс, но в самом центре города можно спокойно спать при открытых окнах. Специальная экспертиза показала, что в ЖК Атмосфера уровень чистоты воздуха и городского шума существенно ниже, чем у домов первой линии вдоль дороги.

То есть дом в центре города, но при этом в глубине зеленого квартала. Удачная локация!

Вообще, у ЖК Атмосфера 2.0 много преимуществ, о которых мы уже писали ранее. Сегодня предлагаем познакомиться ближе с уровнем безопасности в доме, необычайно комфортных для Липецка подъездах и об отделке, в какой будут передаваться квартиры будущим жильцам.

Безопасность прежде всего

Ко всем преимуществам комфортного проживания в ЖК Атмосфера 2.0 прибавляется серьезное отношение к безопасности владельцев квартир.

Собственная территория огорожена. Детские площадки имеют дополнительные заборы, чтобы, например, мячик не выскочил на дорогу.









Въезд во двор через шлагбаум.

На территории ведется круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру комплекса. У консьержа есть возможность в любое время вызвать охрану, которая приедет за считанные минуты.

В ЖК Атмосфера 2.0 также будет возможность поставить себе видеодомофон, чтобы видеть кто пришел.

Эти и другие меры предприняты специально для будущих жителей во дворе, в подземном паркинге, в подъездах и вообще во всем ЖК, потому что только в безопасном доме чувствуешь себя по-настоящему уютно и спокойно.

Комфорт для каждого члена семьи начинается с подъездов

В каждом подъезде ЖК Атмосфера дежурит консьерж, который следит за порядком. Жильцы сданного в эксплуатацию корпуса активно взаимодействуют с консьержем, передают через него ключи, получают посылки от курьеров, а также оставляют заявки и пожелания в собственную управляющую компанию.

В подъездах под присмотром консьержа есть колясочная и велосипедная.







На первом этаже подъезда расположена комната матери и ребенка, где родители могут перепеленать младенца или воспользоваться санузлом.

Для владельцев собак есть лапомойка - очень удобно помыть лапы питомцу в подъезде, чтобы не тащить грязь в квартиру и не мыть животное в собственной ванной.

Внешне места общего пользования выглядят стильно и красиво. Интерьер разработан командой профессиональных дизайнеров. Этажи выполнены в едином стиле, создающем впечатление большого светлого пространства.







В каждой квартире при сдаче объекта будет стоять качественная дверь, которую не придется менять. Достаточно будет только выбрать внутреннюю обшивку под свой дизайн. А внешний вид из подъезда у всех дверей будет выполнен в едином стиле.

Предчистовая отделка квартир и whitebox - въезжайте и живите!

Квартиры в ЖК Атмосфера 2.0 будут сдаваться готовыми к косметическому ремонту. Есть два варианта отделки квартиры от застройщика:

• whitebox - вариант, когда стены отшпаклеваны, и осталось только поклеить на них обои

• предчистовая отделка - вариант, когда внешние стены оштукатурены, и их надо либо самостоятельно шпаклевать, либо готовить к декоративной штукатурке, покраске или другим дизайнерским решениям на свой вкус

При любом выборе новоселам ЖК Атмосфера 2.0 не придется тратиться на черновой ремонт и откладывать радостное событие – переезд в новое жилье. Все стены идеально ровные. А на полу стяжка готова к напольному покрытию.

В квартирах уже будут установлены пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом и надежные входные металлические двери с шумоизоляцией. Выключатели и розетки установлены. К современным радиаторам отопления разводка поднимается из пола, нет никаких труб вдоль стен. Установлены все счетчики, в том числе на тепло! Показания по теплу передаются автоматически.

Въезжайте и живите!

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Цены на строящуюся новостройку постоянно растут, так что поспешите выгодно приобрести квартиру для себя и своей семьи! Подборку больших планировок смотрите в слайдере под статьей.

Внимание! 4 000 000 руб. могут сохранить семьи с детьми при покупке квартиры в самом сердце Липецка в уникальном жилом комплексе Атмосфера 2.0. Подробности можете узнать в отделе продаж застройщика:

Телефон +7(4742)90-72-15

Сайт: https://gkatmosfera.ru/

Застройщик ООО СЗ “Торгинвест”.

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