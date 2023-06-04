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вчера, 22:37
Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин
Российский турист погиб во время камнепада в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка в Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного, Пензенской области, Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб", - говорится в сообщении.
Также в результате камнепада пострадала 28-летняя жительница Пензы – Альбина. Ее с переломом ноги госпитализировали в больницу. На месте работают спасатели.
"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного, Пензенской области, Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб", - говорится в сообщении.
Также в результате камнепада пострадала 28-летняя жительница Пензы – Альбина. Ее с переломом ноги госпитализировали в больницу. На месте работают спасатели.