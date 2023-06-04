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вчера, 22:28
Имущество жителя Тамбовской области арестовали за вырубку леса на 10 млн рублей
В Бондарском районе Тамбовской области выявлен факт незаконной вырубки леса на многомиллионную сумму. Установлено, что 42-летний местный житель в октябре 2021 года незаконно спилил 26 деревьев. Кроме того, в марте 2022 года при исполнении договора по рубке лесных насаждений он вырубил деревьев больше, чем было предусмотрено документом, сообщает издание "Тамбовская Жизнь".
В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). «В счет возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого – три автомобиля наложен арест», — прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.
Уголовное дело будет направлено в Бондарский районный суд для рассмотрения по существу.
В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). «В счет возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого – три автомобиля наложен арест», — прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.
Уголовное дело будет направлено в Бондарский районный суд для рассмотрения по существу.