В России

вчера, 22:40

С сентября таксисты-физлица не смогут работать больше 12 ч в день

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В России с осени таксистам-физлицам запретят работать больше 12 часов в сутки. При этом за календарную неделю рабочее время не должно превышать 40 часов. Это следует из опубликованного постановления правительства, сообщает BFM. Ограничения вводятся с 1 сентября этого года и действуют до 1 марта 2029-го.

При пятидневном графике смена таксистов должна составлять не более 8 часов в день. Если работать меньше дней, то тогда не больше 10 часов в сутки плюс допускается продление работы на пару часов для завершения заказа. Но в таком графике, по 12 часов в день, можно будет работать не больше трех дней в неделю.

Также агрегаторы будут ограничивать поступление водителю новых заявок, если водитель не отдохнул. Также водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущий.

Такие меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения и качества оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси, утверждали в ведомстве.
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