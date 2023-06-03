Происшествия

сегодня, 21:53

Продолжаем подсчёт: на улице Неделина упавшая ветка разбила лобовое стекло машины

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#Гроза #ненастье #ветер #непогода
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Продолжаем подсчёт: на улице Неделина упавшая ветка разбила лобовое стекло машины

Ущерб от сегодняшней непогоды с усилением ветра ещё предстоит оценить. Сообщения о поврежденном имуществе всё прибавляются: очередное пришло с улицы Неделина.

Вновь натворила дел ветка, отломившаяся от старого дерева. Она упала прямо на стоявший внизу автомобиль «Лада-Веста», разбив лобовое стекло и причинив другие повреждения.

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Машина стояла пустая, поэтому люди не пострадали. А вот очередному автомобилю потребуется ремонт.

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Ранее мы сообщали о 6-ти поврежденных машинах из-за отломка дерева на улице Циолковского и пострадавшем на площади Мира авто,в которое прилетел сорванный ветром кусок железа.

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#Гроза #ненастье #ветер #непогода
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Комментарии (3)

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Суровый липчанин

16 минут назад
А что теперь и ветке упасть нельзя?! Водятел, ставь автомобиль в гараж! Ставя его под дерево, ты сам должен оценивать риски. Мозгов нет - получи и распишись. В таких случаях виноват только сам водятел.
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О

40 минут назад
Тайфун, цунами, землетрясение? Нет. Обычная летняя гроза. А сколько пострадавших авто! Хорошо, что не людей.
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Вопрос

сегодня, 22:15
А какие-то невменяемые салют второй день подряд устраивают... Их запретили, а они не в курсе... Когда ж ещё и этими - праздно живущими - займутся?
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