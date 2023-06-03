сегодня, 21:53
Продолжаем подсчёт: на улице Неделина упавшая ветка разбила лобовое стекло машины
Ущерб от сегодняшней непогоды с усилением ветра ещё предстоит оценить. Сообщения о поврежденном имуществе всё прибавляются: очередное пришло с улицы Неделина.
Вновь натворила дел ветка, отломившаяся от старого дерева. Она упала прямо на стоявший внизу автомобиль «Лада-Веста», разбив лобовое стекло и причинив другие повреждения.
Машина стояла пустая, поэтому люди не пострадали. А вот очередному автомобилю потребуется ремонт.
Ранее мы сообщали о 6-ти поврежденных машинах из-за отломка дерева на улице Циолковского и пострадавшем на площади Мира авто,в которое прилетел сорванный ветром кусок железа.
Суровый липчанин
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