Продолжаем подсчёт: на улице Неделина упавшая ветка разбила лобовое стекло машины

Ущерб от сегодняшней непогоды с усилением ветра ещё предстоит оценить. Сообщения о поврежденном имуществе всё прибавляются: очередное пришло с улицы Неделина.

Вновь натворила дел ветка, отломившаяся от старого дерева. Она упала прямо на стоявший внизу автомобиль «Лада-Веста», разбив лобовое стекло и причинив другие повреждения.







Машина стояла пустая, поэтому люди не пострадали. А вот очередному автомобилю потребуется ремонт.



Ранее мы сообщали о 6-ти поврежденных машинах из-за отломка дерева на улице Циолковского и пострадавшем на площади Мира авто,в которое прилетел сорванный ветром кусок железа.

