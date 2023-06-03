Происшествия

сегодня, 20:49

Железный лист упал на машину на площади Мира

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#Ненастье #ущерб
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Железный лист упал на машину на площади Мира

Ещё один автомобиль пострадал в результате сегодняшней непогоды.

Как сообщила GOROD48 читательница порыв ветра сорвал лист железа со здания на площади Мира, 2а и сбросил его прямо на автомобиль.

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Судя по фото, у авто не очень серьёзные повреждения, в основном – царапины. Восстанавливать лакокрасочный слой владелице придётся либо за свой счёт, либо пройти «семь кругов ада» в судах, чтобы доказать, что причиной повреждения стала, например, халатность.

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#Ненастье #ущерб
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