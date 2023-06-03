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сегодня, 20:33

В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

208
#Отключения воды
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 4 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Сырского Рудника – дом № 2 по улице Прудной, а также частный сектор улиц Прудной, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, переулка Узорного, котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная, 2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 103, 105, 111 по улице Московской, № 4 по проезду Кувшинова. Машина с водой для питья подъедет к дому № 4 по проезду Кувшинова.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

208
#Отключения воды

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