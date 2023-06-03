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15 минут назад

В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в аварии с участием 12 машин

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В Санкт-Петербурге на Софийской улице утром 3 июня произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу, передает ТАСС.

"На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек", - говорится в сообщении. Позже в ведомстве уточнили, что столкнулись 13 автомобилей, госпитализировали 11 человек. «В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (один человек в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один — в состоянии средней степени тяжести), двоих — в больницу №26 в тяжелом состоянии, четверых — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести. Два ребенка 6 и 16 лет доставлены в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести», — сообщил комитет по здравоохранению.

По предварительной информации, водитель грузовика «Ивеко» выехал на встречную полосу и протаранил не менее 10 автомобилей. Очевидцы отмечали, что у грузовика, вероятно, возникли проблемы с тормозами.

Информация о происшествии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43. К ликвидации последствий ДТП привлекали от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент, чтобы достать часть пострадавших из автомобилей.



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