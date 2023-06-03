В России

22 минуты назад

Три человека пострадали в конфликте со стрельбой в кафе Волгограда

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Неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета в кафе Красноармейского района Волгограда, ранив троих мужчин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ночью поступило сообщение о том, что в кафе "Блэк-Лион" в ходе конфликта неизвестный применил предмет, схожий с травматическим пистолетом. В больницу с ранениями различных частей тела доставлены мужчины 1979, 1999 и 2005 годов рождения, все жители Светлоярского района", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Ведется розыск причастных к совершению преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность стрелка.


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