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30 минут назад

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена у Каменного моста

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Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате сильного ливня, сообщил телеканал "Вести Воронеж".

Движение на дороге под мостом заблокировано. В городе в настоящий момент идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки. Изначально под воду ушла часть Левобережного района. Теперь ненастье настигло все районы Воронежа. Машины еле движутся по улицам, в городе образовались пробки.

Каменный мост — памятник архитектуры XIX века и одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа.




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