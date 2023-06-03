В России
30 минут назад
В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена у Каменного моста
Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате сильного ливня, сообщил телеканал "Вести Воронеж".
Движение на дороге под мостом заблокировано. В городе в настоящий момент идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки. Изначально под воду ушла часть Левобережного района. Теперь ненастье настигло все районы Воронежа. Машины еле движутся по улицам, в городе образовались пробки.
Каменный мост — памятник архитектуры XIX века и одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа.
Движение на дороге под мостом заблокировано. В городе в настоящий момент идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки. Изначально под воду ушла часть Левобережного района. Теперь ненастье настигло все районы Воронежа. Машины еле движутся по улицам, в городе образовались пробки.
Каменный мост — памятник архитектуры XIX века и одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа.