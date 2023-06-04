Неделя 48
39 минут назад
Нам осталось только вопреки мечтам думать позитивно и держаться там
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#Александр Лукашенко #Игорь Артамонов #«Квадра» #раскопка #благоустройство #КРТ #парковка #отставка #Олег Латунов #кадры #администрация Липецка #коррупция #Валентин Малахов
Итоги недели.
А вот и лето! И, кажется, тот самый АН-26, который кружил над Липецком две последние недели мая, наконец-то улетел. Как рассказали GOROD48 бывшие военные летчики, директор гражданского аэропорта Юрий Сушков и вице-спикер облсовета, Герой России Владимир Богодухов, самолет тестировал новое оборудование и взлетно-посадочную полосу, которую удлинили на 150 метров.
Самолет улетел — центр города запрудили бегуны! «В выходные ограничили движение по нескольким улицам» на время проведения забегов V Липецкого полумарафона.
Мы живем по схеме: «дом работа дом»
и в реальность жизни верится с трудом
На этой неделе липецкий губернатор совершил зарубежный вояж. Игорь Артамонов съездил в гости к Александру Лукашенко. Белорусский холдинг «Амкодор» подтвердил договоренности по возрождению ЛТЗ в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом». Никаких подробностей, правда, озвучено не было. Также глава Липецкой области заявил о заинтересованности в научных и технологических разработках белорусских проектных институтов, сотрудничестве в подготовке кадров для промышленности.
«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год — цифра неплохая. Цель у нас — стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно», — процитировала Александра Лукашенко пресс-служба правительства области.
А у нас разрешился кратковременный кризис во взаимоотношениях руководства области с АО «Квадра». В середине мая дочка Госкорпорации «Росатом» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области: у компании истек срок договоров аренды муниципальных котельных и теплосетей в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском, Лебедянском и Липецком районах. На местах вздрогнули в ожидании того, что «Квадра» к 1 июня бросит ключи от котельных на столы глав муниципалитетов, оставив жителей без горячей воды на все лето. Но этого не случилось. «Квадра» продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа». К этому времени там создадут МУПы для снабжения потребителей теплом и горячей водой. В переходный период «Квадра» будет обслуживать сети и готовить теплосетевые комплексы к зиме.
Руководители Лебедянского и Данковского районов тем временем уже успели заключить договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией.
А вот в Липецке энергетики до сих пор не восстановили разрушенный прошлогодней раскопкой сквер на улице Неделина, хотя обещали это сделать к 1 июня. Место напротив 49-го дома оказалось для энергетиков каким-то проклятым. Подрядчик «Квадры» компания «Теплогарант» должна была вернуть ему былой вид после обновления теплотрассы еще осенью прошлого года. Но тут пришла зима. Новым сроком восстановления сквера объявили 1 мая. Но и к этой дате ничего сделано не было – в «Квадре» сослались на дождливый апрель. И вот уже начало лета, а энергетики лишь установили бордюры на месте своей прошлогодней раскопки и выложили пешеходные дорожки из плитки. А где же газоны, новая трава, кусты и деревья? Оказалось, ресурсная организация обратилась за услугами в МУП «Зеленхоз».
В управлении главного смотрителя мэрии Липецка, которое выдает ордера на земляные работы, сказали, что сквер у 49-го дома, силами своей подрядной организации «Квадра» не сумеет восстановить таким, каким он был до раскопок.
Вопрос к мэрии: а где же обещанная синергия? То есть плод созидательных совместных усилий разных ведомств на благо города? Почему в этом случае за средства бюджета создали хорошее место отдыха, а через год его же и уничтожили? Почему инвестпрограмма «Квадры» не наложилась на планы мэрии?
Анонимный создал для соседей чат,
пусть там анонимно все на всех стучат
Зато по другой программе — комплексного развития территорий — все делают по-другому. Улицу Гагарина превратили в глобальную инфраструктурную стройку: по ее четной стороне «Квадра» прокладывают новую теплосеть, а по нечетной «Россети» тянут через проколы под дорогой силовой кабель. Тепло, горячая вода и электричество должны прийти в квартал, ограниченной улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова, где первый в Липецке проект КТР реализует ООО «Спецфундаментстрой». Уже в этом году компания собирается снести две 70-летние двухэтажки в районе бывшей нефтебазы — №2 по улице Качалова и №3 по переулку Попова — и начать строительство первого здания обновленного района, витриной которого должен стать 240-метровый 20-подъездный дом. Всего при реализации проекта «Спецфундаментстрой» должен расселить за свой счет и снести 22 дома 1951 и 1952 годов постройки.
Застройщику несказанно повезло – в определенный под коммерческую застройку старый район энергетики тянут новые сети, оплаченные из инфраструктурного бюджетного кредита в 3,6 млрд рублей, полученного правительством области. Такой халявы, очевидно, больше ни для кого из девелоперов не обломится. И коль так, то сумеет ли мэрия найти желающих купить под КРТ еще хотя бы пару районов-трущоб из десятка таких мест, начерченных на карте Липецка?
Кстати, на этой неделе В Липецком горсовете обсудили перспективы комплексного развития ряда территорий. Вице-мэр Светлана Сурмий, отвечая на вопросы депутатов, сообщила, что «С улицы Студеновской собираются убрать старые дома, а на улице Тельмана — построить школу».
— Предлагаю на серьезных основаниях построить высотку в районе хлебозавода по ул. Студеновской или в районе между хлебозаводом и 8-й школой. А старые дома разобрать, выкопать фундаменты и засыпать грунтом. Посадить аллею из лип от Арктической до хлебозавода, — вышел с инициативой к мэрии Andreyka.
— Прежде чем строить многоэтажки в таких старых районах, подумайте, где жильцы будут парковать машины? Там их ставить точно негде. Вдоль дороги оставлять будут, занимая всю крайнюю полосу? — заметила Татьяна.
Кстати, о парковках. На прошлой неделе мэрия сообщила о намерении сделать сплошной платной зоной центр Липецка — улицы Зегеля, Ленина, Интернациональную, Плеханова, Желябова, Пролетарскую, Угловую, Саперную и площадь Соборной. Чтобы дворы жилых домов центральной части города не заполонили автомобили, городская администрация разрабатывает «Порядок установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», предполагающий частичную оплату стоимости таких шлагбаумов за счет субсидий из городского бюджета.
«Готовы ли водители платить за парковку, а жители центра Липецка — за свой счет устанавливать шлагбаумы?» Ответ на этот вопрос, полученный на дорогах и во дворах, а также мнения читателей – в этой публикации.
Планов у мэрии — громадье! О некоторых нашумевших проектах мы уже и забыли, как, например, о превращении Каменного лога в еще один парк или о липецком метро. Теперь нам обещают другое — реконструкцию городской набережной в 2024-2025 годах и новый концессионный трамвай, не скоростной, о котором говорили при губернаторе Королеве, а обычный — на этой неделе под него проложила первые рельсы на улице Краснозаводской.
С античной статуи вандалы
спилили ночью причиндалы
Новое — это замечательно. Вот научить бы только горожан ценить то, что есть! Вандализм в Липецке пока неискореним. Вот, например, на улице Зои Космодемьянской, на которой на этой неделе начался ремонт, взамен уродливых железных остановок управление главного смотрителя Липецка собирается установить стеклянные, такие, какие стоят, например, на проспекте Победы. Вопрос: сколько они простоят целыми?
В компании «Корстон», руководителем которой является экс-мэр Липецка Александр Коробейников, считают, что если постараться, можно сломать даже изготовленную ею чугунную беседку, которая на этой неделе появилась на бульваре Виктора Сорокина в Верхнем парке. Таких арт-объектов нигде в мире больше нет. Появилась беседка стараниями сына бывшего мэра Сергея Коробейникова и депутата Липецкого горсовета Евдокии Бычковой.
В подтверждение тезиса: «Что один человек собрал, другой завсегда сломать сможет», — криминальная история о том, как «Пьяная компания стащила 100-килограммового орла» из двора жителя села Конь-Колодезь.
— И всё-таки наши люди не чужды высокого искусства. Гордость распирает! — съязвил Матвей.
Фоторепортаж о том, как «В Липецке разграбили определенную под снос пятиэтажку», — еще одно подтверждение того, что ломать — не строить. Сейчас расселенная хрущевка на Осеннем проезде — место развлечения детей и подростков, а также приют алкоголиков и наркоманов. В городском департаменте ЖКХ, номинальном хозяине этого дома, нам пообещали… оградить дом сигнальной лентой!
А вот и еще одно наблюдение: в Липецке очень любят позировать перед камерами во время посадок деревьев. И все бы ничего, если бы это делалось, когда саженцы еще спят весной или готовятся ко сну осенью. Но у нас любят заниматься озеленением летом. Как, например, это было в парке микрорайона «Европейский», где выжила всего одна ель, или как это случилось на этой неделе на Городище, где управляющие компании «в рамках социальной ответственности бизнеса» посадили 45 кленов и яблонь.
Кому-то может и поможет
тот опыт, что другими прожит
На этой неделе случилось много кадровых перестановок. Самой комментируемой стала замена главврача больницы «Липецк-Мед». С сентября 2019 года ее возглавляла Юлия Агапова, явно обласканная властью, ставшая Почетным гражданином Липецка в 2021-м. На этой неделе она переведена на должность заместителя главного врача городской детской больницы. А «Липецк-Мед» возглавил 29-летний Валерий Лихачев. 1 июня начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков представил коллективу клиники нового руководителя. В представлении о Валерии Лихачеве сказано, что он имеет опыт организационной работы.
— Какая богатая и подробная биография трудовой деятельности, опыт организаторской работы! — отметил Работяга.
Во вторник стало известно о трагической гибели начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова. Он умер от огнестрельного ранения, но никакой предсмертной записки не оставил. Источник GOROD48 рассказал, что в день трагедии Александр гостил у родителей. Сказав, что плохо себя чувствует, подполковник уединился в комнате, откуда позже прозвучал выстрел. А в четверг «Глава УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке».
По данным пресс-службы министерства внутренних дел, это случилось после заседание коллегии МВД, на которой министр Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом липецкого управления в организации работы по профессиональной подготовке.
Олег Латунов возглавил УМВД по Липецкой области в звании полковника полиции в декабре 2019 года. К нам он попал из Курска. Пока «Обязанности начальника областного УМВД временно исполняет полковник Сергей Кадыков».
«Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области». Бывший работник прокуратуры сменил другого и.о. — Юрия Букреева, который теперь курирует восстановление подшефного правительству области района Донбасса.
— От души желаю успехов вновь назначенному руководителю ГЖИ. И попробовать разобраться (как прокурор) чем там занимался его предшественник? — написал один из читателей GOROD48.
«Департамент культуры и туризма мэрии Липецка возглавила профессиональный фотограф», 36-летняя Ирина Хожаинова (теперь из 10 департаментов восемь возглавляют женщины). Предыдущий руководитель ведомства Иван Хромых, стал директором Централизованной библиотечной системы Липецка. В свою очередь, эта должность стала вакантной после ухода по собственному желанию Виктории Якимович, которая 19 лет была главным библиотекарем города.
Примечательно, что Ирина Хожаинова не имеет профильного образования — она учитель истории. С начала года она работала заместителем Ивана Хромых. Открытые источники сообщают, что Хожаинова — куратор частной галереи «Буксир», учредителем которой является Елена Латышева, сестра-близнец мэра Липецка Евгении Уваркиной.
На этой неделе «Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей»: Валентину Малахову переквалифицировали обвинение на более легкую первую часть 285-й статьи УК РФ («злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной или личной заинтересованности»). И это несмотря на то, что «По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей». Суд решил, что Валентин Малахов неправомерно содействовал дорожно-строительной компании «Руслан-1» в получении контракта на 301 629 987 рублей на ряд дорожных ремонтов.
Кстати, вторым обвиняемым по делу проходил бывший начальник Валентина Малахова – вице-губернатор Илья Тузов. Обвинение считает, что он предложил своему подчиненному оказать содействие дорожно-строительной компании «Руслан-1», хотя органам госвласти запрещено вмешательство в конкурентную среду и в деятельность хозяйствующих субъектов, препятствовать или содействовать им. Уголовное дело в отношении Ильи Тузова (объявленного в международный розыск) выделено в отдельное производство.
А вот «Бывшему главе Лебедянского района вменяют злоупотребление полномочиями и взятку кадастровыми работами». Уголовное дело Романа Панфилова передано в суд. Сам экс-чиновник предъявленного ему обвинения не признал. На этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего координатора липецкого штаба Навального* Ильи Данилова. Его обвиняют в деятельности организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Под суд он вряд ли попадет, так как Россию покинул еще два года назад (*«Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями и запрещены, Алексей Навальный внесен в список Росфинмониторинг как экстремист и террорист).
Ну и ну!
«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей». Владелец машины обратился в суд с требованием возмещения убытков: рыночной стоимости автомобиля, штрафа за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсации морального вреда.
«Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки». Обвиняемый не сдал неиспользованный женщиной наркотический препарат, который та принимала по рецепту врача. У мужчины остались 10 таблеток, содержащих в своем составе 0,15 грамма морфина. За 10 таблеток ему грозит до трёх лет лишения свободы.
31 мая десятки липчан с разных ракурсов снимали кино у дома №128 на проспекте Победы. Его 29-летний жилец лазил по балконам, размахивал ножом, залезал в чужие квартиры, срывал с окон москитные сетки и периодически терял предметы одежды. Его пытались остановить соседи, полицейские и спасатели, но поймать мужчину, который к этому времени был только в трусах, удалось после того, как он свалился вместе с кондиционером на крышу коммерческого этажа здания, где был бит разъяренными соседями. «Человек-паук с проспекта Победы оказался иностранцем», гражданином Украины. Мужчину передали врачам, а его подруга, гражданка Молдовы, стала подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, двое ее детей попали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Самолет улетел — центр города запрудили бегуны! «В выходные ограничили движение по нескольким улицам» на время проведения забегов V Липецкого полумарафона.
Мы живем по схеме: «дом работа дом»
и в реальность жизни верится с трудом
На этой неделе липецкий губернатор совершил зарубежный вояж. Игорь Артамонов съездил в гости к Александру Лукашенко. Белорусский холдинг «Амкодор» подтвердил договоренности по возрождению ЛТЗ в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом». Никаких подробностей, правда, озвучено не было. Также глава Липецкой области заявил о заинтересованности в научных и технологических разработках белорусских проектных институтов, сотрудничестве в подготовке кадров для промышленности.
«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год — цифра неплохая. Цель у нас — стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно», — процитировала Александра Лукашенко пресс-служба правительства области.
А у нас разрешился кратковременный кризис во взаимоотношениях руководства области с АО «Квадра». В середине мая дочка Госкорпорации «Росатом» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области: у компании истек срок договоров аренды муниципальных котельных и теплосетей в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском, Лебедянском и Липецком районах. На местах вздрогнули в ожидании того, что «Квадра» к 1 июня бросит ключи от котельных на столы глав муниципалитетов, оставив жителей без горячей воды на все лето. Но этого не случилось. «Квадра» продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа». К этому времени там создадут МУПы для снабжения потребителей теплом и горячей водой. В переходный период «Квадра» будет обслуживать сети и готовить теплосетевые комплексы к зиме.
Руководители Лебедянского и Данковского районов тем временем уже успели заключить договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией.
А вот в Липецке энергетики до сих пор не восстановили разрушенный прошлогодней раскопкой сквер на улице Неделина, хотя обещали это сделать к 1 июня. Место напротив 49-го дома оказалось для энергетиков каким-то проклятым. Подрядчик «Квадры» компания «Теплогарант» должна была вернуть ему былой вид после обновления теплотрассы еще осенью прошлого года. Но тут пришла зима. Новым сроком восстановления сквера объявили 1 мая. Но и к этой дате ничего сделано не было – в «Квадре» сослались на дождливый апрель. И вот уже начало лета, а энергетики лишь установили бордюры на месте своей прошлогодней раскопки и выложили пешеходные дорожки из плитки. А где же газоны, новая трава, кусты и деревья? Оказалось, ресурсная организация обратилась за услугами в МУП «Зеленхоз».
В управлении главного смотрителя мэрии Липецка, которое выдает ордера на земляные работы, сказали, что сквер у 49-го дома, силами своей подрядной организации «Квадра» не сумеет восстановить таким, каким он был до раскопок.
Вопрос к мэрии: а где же обещанная синергия? То есть плод созидательных совместных усилий разных ведомств на благо города? Почему в этом случае за средства бюджета создали хорошее место отдыха, а через год его же и уничтожили? Почему инвестпрограмма «Квадры» не наложилась на планы мэрии?
Анонимный создал для соседей чат,
пусть там анонимно все на всех стучат
Зато по другой программе — комплексного развития территорий — все делают по-другому. Улицу Гагарина превратили в глобальную инфраструктурную стройку: по ее четной стороне «Квадра» прокладывают новую теплосеть, а по нечетной «Россети» тянут через проколы под дорогой силовой кабель. Тепло, горячая вода и электричество должны прийти в квартал, ограниченной улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова, где первый в Липецке проект КТР реализует ООО «Спецфундаментстрой». Уже в этом году компания собирается снести две 70-летние двухэтажки в районе бывшей нефтебазы — №2 по улице Качалова и №3 по переулку Попова — и начать строительство первого здания обновленного района, витриной которого должен стать 240-метровый 20-подъездный дом. Всего при реализации проекта «Спецфундаментстрой» должен расселить за свой счет и снести 22 дома 1951 и 1952 годов постройки.
Застройщику несказанно повезло – в определенный под коммерческую застройку старый район энергетики тянут новые сети, оплаченные из инфраструктурного бюджетного кредита в 3,6 млрд рублей, полученного правительством области. Такой халявы, очевидно, больше ни для кого из девелоперов не обломится. И коль так, то сумеет ли мэрия найти желающих купить под КРТ еще хотя бы пару районов-трущоб из десятка таких мест, начерченных на карте Липецка?
Кстати, на этой неделе В Липецком горсовете обсудили перспективы комплексного развития ряда территорий. Вице-мэр Светлана Сурмий, отвечая на вопросы депутатов, сообщила, что «С улицы Студеновской собираются убрать старые дома, а на улице Тельмана — построить школу».
— Предлагаю на серьезных основаниях построить высотку в районе хлебозавода по ул. Студеновской или в районе между хлебозаводом и 8-й школой. А старые дома разобрать, выкопать фундаменты и засыпать грунтом. Посадить аллею из лип от Арктической до хлебозавода, — вышел с инициативой к мэрии Andreyka.
— Прежде чем строить многоэтажки в таких старых районах, подумайте, где жильцы будут парковать машины? Там их ставить точно негде. Вдоль дороги оставлять будут, занимая всю крайнюю полосу? — заметила Татьяна.
Кстати, о парковках. На прошлой неделе мэрия сообщила о намерении сделать сплошной платной зоной центр Липецка — улицы Зегеля, Ленина, Интернациональную, Плеханова, Желябова, Пролетарскую, Угловую, Саперную и площадь Соборной. Чтобы дворы жилых домов центральной части города не заполонили автомобили, городская администрация разрабатывает «Порядок установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», предполагающий частичную оплату стоимости таких шлагбаумов за счет субсидий из городского бюджета.
«Готовы ли водители платить за парковку, а жители центра Липецка — за свой счет устанавливать шлагбаумы?» Ответ на этот вопрос, полученный на дорогах и во дворах, а также мнения читателей – в этой публикации.
Планов у мэрии — громадье! О некоторых нашумевших проектах мы уже и забыли, как, например, о превращении Каменного лога в еще один парк или о липецком метро. Теперь нам обещают другое — реконструкцию городской набережной в 2024-2025 годах и новый концессионный трамвай, не скоростной, о котором говорили при губернаторе Королеве, а обычный — на этой неделе под него проложила первые рельсы на улице Краснозаводской.
С античной статуи вандалы
спилили ночью причиндалы
Новое — это замечательно. Вот научить бы только горожан ценить то, что есть! Вандализм в Липецке пока неискореним. Вот, например, на улице Зои Космодемьянской, на которой на этой неделе начался ремонт, взамен уродливых железных остановок управление главного смотрителя Липецка собирается установить стеклянные, такие, какие стоят, например, на проспекте Победы. Вопрос: сколько они простоят целыми?
В компании «Корстон», руководителем которой является экс-мэр Липецка Александр Коробейников, считают, что если постараться, можно сломать даже изготовленную ею чугунную беседку, которая на этой неделе появилась на бульваре Виктора Сорокина в Верхнем парке. Таких арт-объектов нигде в мире больше нет. Появилась беседка стараниями сына бывшего мэра Сергея Коробейникова и депутата Липецкого горсовета Евдокии Бычковой.
В подтверждение тезиса: «Что один человек собрал, другой завсегда сломать сможет», — криминальная история о том, как «Пьяная компания стащила 100-килограммового орла» из двора жителя села Конь-Колодезь.
— И всё-таки наши люди не чужды высокого искусства. Гордость распирает! — съязвил Матвей.
Фоторепортаж о том, как «В Липецке разграбили определенную под снос пятиэтажку», — еще одно подтверждение того, что ломать — не строить. Сейчас расселенная хрущевка на Осеннем проезде — место развлечения детей и подростков, а также приют алкоголиков и наркоманов. В городском департаменте ЖКХ, номинальном хозяине этого дома, нам пообещали… оградить дом сигнальной лентой!
А вот и еще одно наблюдение: в Липецке очень любят позировать перед камерами во время посадок деревьев. И все бы ничего, если бы это делалось, когда саженцы еще спят весной или готовятся ко сну осенью. Но у нас любят заниматься озеленением летом. Как, например, это было в парке микрорайона «Европейский», где выжила всего одна ель, или как это случилось на этой неделе на Городище, где управляющие компании «в рамках социальной ответственности бизнеса» посадили 45 кленов и яблонь.
Кому-то может и поможет
тот опыт, что другими прожит
На этой неделе случилось много кадровых перестановок. Самой комментируемой стала замена главврача больницы «Липецк-Мед». С сентября 2019 года ее возглавляла Юлия Агапова, явно обласканная властью, ставшая Почетным гражданином Липецка в 2021-м. На этой неделе она переведена на должность заместителя главного врача городской детской больницы. А «Липецк-Мед» возглавил 29-летний Валерий Лихачев. 1 июня начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков представил коллективу клиники нового руководителя. В представлении о Валерии Лихачеве сказано, что он имеет опыт организационной работы.
— Какая богатая и подробная биография трудовой деятельности, опыт организаторской работы! — отметил Работяга.
Во вторник стало известно о трагической гибели начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова. Он умер от огнестрельного ранения, но никакой предсмертной записки не оставил. Источник GOROD48 рассказал, что в день трагедии Александр гостил у родителей. Сказав, что плохо себя чувствует, подполковник уединился в комнате, откуда позже прозвучал выстрел. А в четверг «Глава УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке».
По данным пресс-службы министерства внутренних дел, это случилось после заседание коллегии МВД, на которой министр Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом липецкого управления в организации работы по профессиональной подготовке.
Олег Латунов возглавил УМВД по Липецкой области в звании полковника полиции в декабре 2019 года. К нам он попал из Курска. Пока «Обязанности начальника областного УМВД временно исполняет полковник Сергей Кадыков».
«Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области». Бывший работник прокуратуры сменил другого и.о. — Юрия Букреева, который теперь курирует восстановление подшефного правительству области района Донбасса.
— От души желаю успехов вновь назначенному руководителю ГЖИ. И попробовать разобраться (как прокурор) чем там занимался его предшественник? — написал один из читателей GOROD48.
«Департамент культуры и туризма мэрии Липецка возглавила профессиональный фотограф», 36-летняя Ирина Хожаинова (теперь из 10 департаментов восемь возглавляют женщины). Предыдущий руководитель ведомства Иван Хромых, стал директором Централизованной библиотечной системы Липецка. В свою очередь, эта должность стала вакантной после ухода по собственному желанию Виктории Якимович, которая 19 лет была главным библиотекарем города.
Примечательно, что Ирина Хожаинова не имеет профильного образования — она учитель истории. С начала года она работала заместителем Ивана Хромых. Открытые источники сообщают, что Хожаинова — куратор частной галереи «Буксир», учредителем которой является Елена Латышева, сестра-близнец мэра Липецка Евгении Уваркиной.
На этой неделе «Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей»: Валентину Малахову переквалифицировали обвинение на более легкую первую часть 285-й статьи УК РФ («злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной или личной заинтересованности»). И это несмотря на то, что «По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей». Суд решил, что Валентин Малахов неправомерно содействовал дорожно-строительной компании «Руслан-1» в получении контракта на 301 629 987 рублей на ряд дорожных ремонтов.
Кстати, вторым обвиняемым по делу проходил бывший начальник Валентина Малахова – вице-губернатор Илья Тузов. Обвинение считает, что он предложил своему подчиненному оказать содействие дорожно-строительной компании «Руслан-1», хотя органам госвласти запрещено вмешательство в конкурентную среду и в деятельность хозяйствующих субъектов, препятствовать или содействовать им. Уголовное дело в отношении Ильи Тузова (объявленного в международный розыск) выделено в отдельное производство.
А вот «Бывшему главе Лебедянского района вменяют злоупотребление полномочиями и взятку кадастровыми работами». Уголовное дело Романа Панфилова передано в суд. Сам экс-чиновник предъявленного ему обвинения не признал. На этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего координатора липецкого штаба Навального* Ильи Данилова. Его обвиняют в деятельности организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Под суд он вряд ли попадет, так как Россию покинул еще два года назад (*«Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями и запрещены, Алексей Навальный внесен в список Росфинмониторинг как экстремист и террорист).
Ну и ну!
«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей». Владелец машины обратился в суд с требованием возмещения убытков: рыночной стоимости автомобиля, штрафа за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсации морального вреда.
«Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки». Обвиняемый не сдал неиспользованный женщиной наркотический препарат, который та принимала по рецепту врача. У мужчины остались 10 таблеток, содержащих в своем составе 0,15 грамма морфина. За 10 таблеток ему грозит до трёх лет лишения свободы.
31 мая десятки липчан с разных ракурсов снимали кино у дома №128 на проспекте Победы. Его 29-летний жилец лазил по балконам, размахивал ножом, залезал в чужие квартиры, срывал с окон москитные сетки и периодически терял предметы одежды. Его пытались остановить соседи, полицейские и спасатели, но поймать мужчину, который к этому времени был только в трусах, удалось после того, как он свалился вместе с кондиционером на крышу коммерческого этажа здания, где был бит разъяренными соседями. «Человек-паук с проспекта Победы оказался иностранцем», гражданином Украины. Мужчину передали врачам, а его подруга, гражданка Молдовы, стала подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, двое ее детей попали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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07.05.2023 08:00Неделя 48