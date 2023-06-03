«Ростелеком» в Суздале рассказал об основных трендах цифровизации регионов

«Ростелеком» собрал журналистов из 16-ти регионов страны — теперь все они знают, что городские власти с помощью видеоаналитики могут следить за медведями на улицах или увеличить освещенность населенных пунктов в три раза за те же деньги.

На минувшей неделе в Суздале в одноименном туристическом комплексе состоялось большое мероприятие, организованное компанией «Ростелеком» для журналистов из 16 регионов ЦФО, среди которых были и липчане.

Поводом стало подведение итогов регионального этапа конкурса для журналистов «Вместе в цифровое будущее» (награду в номинации «Телевидение» в Липецк увезла Ирина Дмитриева). Но и место церемонии было выбрано неслучайно, ведь грядёт юбилей — тысячелетие Суздаля.

По этой причине в мероприятии приняла участие генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Екатерина Проничева. Она поделилась с журналистами планами музея по празднованию и развитию комплекса. Сообщила, что после долгих лет реставрации к концу года планируется к экспозиции икона «Богоматерь Боголюбская» XII века.

Но журналистов, которые успели пройтись по ночному Суздалю, где располагаются два объекта ЮНЕСКО (Суздальский кремль с Рождественским собором и Спасо-Евфимиев монастырь), возник вопрос. Для туристического кластера, который по планам в этом году готовится принять около полутора миллионов гостей, подсветка архитектуры выглядит невыразительно или отсутствует вовсе. Екатерина Проничева согласилась с этим замечанием, но посетовала на экономику. Для этого нужно не только разработать достойные проекты, но и в дальнейшем постоянно тратиться на оплату счетов за электроэнергию.

Но здесь, как говорится, звезды сошлись. Ведь с журналистами в этот день пообщались не только Проничева, но и директор по цифровым регионам Центрального федерального округа ПАО «Ростелеком» Павел Шиляев и директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин. Они рассказали об интересных кейсах для городов и сёл, в том числе, о тех, что помогут сделать населенные пункты светлее.

– В Комсомольске, городе Ивановской области, при неизменных расходах мы увеличили количество осветительных приборов в три раза. Там было фонарей 500, а стало светло. Электоральный отклик просто зашкаливал — администрацию в течение года носили на руках, - поделился своим опытом Павел Шатохин во время своего выступления.

– Конъюнктура изменилась серьезно. Сейчас общение с госорганами и бюджетными организациями в формате «у нас товар, у вас купец» не работает, – в свою очередь отметил Павел Шиляев. – В условиях ограниченности бюджетов мы показываем эффективность и берем на себя риски. Возьмем средний российский город. Там, естественно, горит свет на улицах и в помещениях. Но если поменять технологию, оборудование, те же светильники, то можно значительно с экономить – до 30% на последующих платежах. Эти средства в рамках государственного и частного партнерства делят муниципалитет и инвестор. И мы готовы к реализации такого проекта.

Так, в рамках неформального общения журналистам стало известно, как минимум, два варианта рационального и эффективного расходования средств налогоплательщиков, то есть нас с вами, только по одной проблематике уличного освещения.

Искусственный интеллект и камчатские медведи

По словам Павла Шиляева, энергоэффективность не заканчивается на уличном освещении. Сегодня развивается комплексный подход в системе отопления. В нее входят не только технические составляющие, но и автоматизация процессов. Кстати, в Липецкой школе №9 такой проект уже был реализован. Система автоматического регулирования тепла (САРТ), которую установили специалисты «Ростелекома» в январе прошлого года в учебном заведении, позволила сэкономить 111,8 Гкал тепловой энергии и снизить расходы на энергоресурсы на 150 тысяч рублей. В здании поддерживалась комфортная температура не ниже 21 градуса. Автоматика помогла не только экономить до 30% теплоносителя в межсезонье, но и уменьшить аварийность системы обогрева в школе.

– Наши комплексные решения направлены на обеспечение безопасности населения, повышение уровня комфорта жителей. На сегодняшний день мы реализовали более 500 проектов цифровой трансформации городов и регионов, - заявил Павел Шиляев.

Он также отметил особое внимание властей к системам «112», «Безопасный город», видеонаблюдению. За счет модернизации в «Системе-112» уменьшается срок реакции на сообщение о происшествии благодаря ликвидации человеческого фактора через внедрение ИИ, а это положительно влияет на жизнь и здоровье людей.

- Если раньше нас удивляла видеоаналитика по медведям на трассах и в городах Камчатки, то сейчас все чаще мы получаем разные запросы, среди которых есть и обыденные – контроль в сфере транспорта, ЖКХ, наблюдение за работой подрядчиков, скоплением людей. В прошлые годы все стремились к увеличению количества камер, которые выводили сигнал операторам на большие мониторы. Сегодня же мы называем лучшей системой видеонаблюдения ту, которая работает с выключенным экраном и способна самостоятельно выдать отчет по заданным параметрам без участия человека, - рассказал о тренде Павел Шиляев.

А что там у липчан?

Если мы посмотрим на реализацию этих направлений в нашем регионе, то Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» в уже интегрировал «Систему-112» со смежными системами экстренных вызовов. В список для взаимодействия входят служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор». Благодаря этому службы могут обмениваться данными о происшествиях и результатах реагирования на них между этими системами.

«Ростелеком» обеспечил для граждан страховку от недозвона - если трубку не берут, например, в районном ЕДДС, система автоматически переводит звонок в облцентр, чтобы человек точно получил ответ.

Благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» кнопки для экстренной связи 112 появились в парках Липецка, на первой умной остановке города и умной опоре с зарядной станцией для электромобилей.

Кроме этого с 2020 года правительство региона в лице управления цифрового развития Липецкой области расширило и модернизировало систему видеонаблюдения. Новые технологии активно используют в городском хозяйстве и обеспечении безопасности (от расследования преступлений и поиска злоумышленников до контроля вывоза мусора).

Именно «Ростелеком» устанавливает камеры и обеспечивает видеопоток (передачу данных с камер по оптоволоконным сетям) для платформы, а УЦР совместно с органами правопорядка и безопасности выбирает места для установки – чтобы камеры обеспечивали максимальный обзор.

Оснащены камерами не только городские пространства и парки, но и жилые микрорайоны, в том числе, благодаря подходу «Безопасный район». Его впервые применили в Липецке, где камеры установили так, чтобы можно было отследить злоумышленника или его автомобиль от места совершения правонарушения до выезда из района, зафиксировать номер машины или получить фото подозреваемого.

За последнее время число камер, подключенных к региональной платформе видеонаблюдения, выросло до 8000 устройств. При этом всем жителям области доступна прямая трансляция на сайте https://camera.lipetsk.ru/ – это уникальная особенность липецкой системы. А вот доступ к архивам имеют только органы правопорядка и безопасности.

Камерами и тревожными кнопками также оборудованы умные домофоны. Их ставят как в жилье для переселенцев, так и в новых домах с квартирами на продажу. Провайдер подключает видеодомофоны, которые устанавливают на подъездах многоэтажек, к комплексной системе безопасности жизнедеятельности (КСОБЖ) в рамках пилотного проекта с правительством Липецкой области. Эту систему отличает поквартирное оповещение о ЧС.



