Происшествия

14 минут назад

В Лебедянском районе арестовали машину жены любителя пьяной езды

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
В Лебедянском районе арестовали машину жены любителя пьяной езды

Мужчина в третий раз попался пьяным за рулём.

По инициативе прокуратуры Лебедянского района арестован автомобиль «ВАЗ 2110», за рулём которого в апреле этого года остановили нетрезвого водителя. Причём пьяным он попался уже в третий раз: подозреваемый уже дважды привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

Что примечательно: арестованная «десятка» самому мужчине не принадлежит, она зарегистрирована на его жену.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в отношении жителя Лебедянского района было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Дознавателем не заявлялось перед судом ходатайство о наложении ареста на автомобиль, поскольку он зарегистрирован на супругу подозреваемого, но прокурор района ходатайствовал об аресте, мотивируя его отсутствием у собственницы машины водительских прав и фактическим нахождением машины во владении и пользовании подозреваемого.

Суд согласился с позицией прокуратуры: «десятка» арестована. Впоследствии будет рассмотрен вопрос о конфискации машины.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда

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