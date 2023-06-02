Происшествия
14 минут назад
В Лебедянском районе арестовали машину жены любителя пьяной езды
Мужчина в третий раз попался пьяным за рулём.
По инициативе прокуратуры Лебедянского района арестован автомобиль «ВАЗ 2110», за рулём которого в апреле этого года остановили нетрезвого водителя. Причём пьяным он попался уже в третий раз: подозреваемый уже дважды привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.
Что примечательно: арестованная «десятка» самому мужчине не принадлежит, она зарегистрирована на его жену.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в отношении жителя Лебедянского района было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Дознавателем не заявлялось перед судом ходатайство о наложении ареста на автомобиль, поскольку он зарегистрирован на супругу подозреваемого, но прокурор района ходатайствовал об аресте, мотивируя его отсутствием у собственницы машины водительских прав и фактическим нахождением машины во владении и пользовании подозреваемого.
Суд согласился с позицией прокуратуры: «десятка» арестована. Впоследствии будет рассмотрен вопрос о конфискации машины.
Что примечательно: арестованная «десятка» самому мужчине не принадлежит, она зарегистрирована на его жену.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в отношении жителя Лебедянского района было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Дознавателем не заявлялось перед судом ходатайство о наложении ареста на автомобиль, поскольку он зарегистрирован на супругу подозреваемого, но прокурор района ходатайствовал об аресте, мотивируя его отсутствием у собственницы машины водительских прав и фактическим нахождением машины во владении и пользовании подозреваемого.
Суд согласился с позицией прокуратуры: «десятка» арестована. Впоследствии будет рассмотрен вопрос о конфискации машины.