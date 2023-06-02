51 минуту назад
Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников
Даванков также заявил, что в столице необходимо кратно увеличить количество кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию.
"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", — заявил Даванков.
По его словам, он обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки.
"Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — отметил депутат.
Он также полагает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.
"В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными", — подчеркнул он.
Кроме того, вице-спикер Госдумы считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.