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51 минуту назад

Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников

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#домашнее задание #школьники #домашка

Даванков также заявил, что в столице необходимо кратно увеличить количество кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, - передает РИА Новости.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", — заявил Даванков.

По его словам, он обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки.

"Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — отметил депутат.

Он также полагает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.

"В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными", — подчеркнул он.

Кроме того, вице-спикер Госдумы считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.
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#домашнее задание #школьники #домашка

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