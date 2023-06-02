Происшествия
29 минут назад
Полиция проводит проверку по сообщению об угоне тачки: происшествие записала камера видеонаблюдения
Обращения в полицию от потерпевших пока не поступало.
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Ельчанин Дмитрий Ломовцев поделился в группе «ВКонтакте» « Мой Елец. Новости» сообщением об угоне тачки. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. На записи видно, как внимание мужчины в красной кофте привлекла наполненная землёй садовая тачка, он долго осматривается, высыпает землю и убегает с тачкой.
«Угнали тачку! В районе вокзала. Помогите найти горе-угонщика», - пишет Дмитрий Ломовцев.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обращения в полицию от потерпевших пока не поступало. По итогам мониторинга СМИ и соцсетей его зарегистрировали, проводится проверка.
Добавим, что садовые тачки в последнее время стали похищать достаточно часто. Так, в Чаплыгине 25 мая от строительного магазина украли хозяйственную двухколёсную тачку за 2 943 рубля. Кража также попала на запись камеры видеонаблюдения, и подозреваемый — неоднократно судимый 41-летний мужчина вскоре был задержан.
Фото, видео - vk.com/my_elets
«Угнали тачку! В районе вокзала. Помогите найти горе-угонщика», - пишет Дмитрий Ломовцев.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обращения в полицию от потерпевших пока не поступало. По итогам мониторинга СМИ и соцсетей его зарегистрировали, проводится проверка.
Добавим, что садовые тачки в последнее время стали похищать достаточно часто. Так, в Чаплыгине 25 мая от строительного магазина украли хозяйственную двухколёсную тачку за 2 943 рубля. Кража также попала на запись камеры видеонаблюдения, и подозреваемый — неоднократно судимый 41-летний мужчина вскоре был задержан.
Фото, видео - vk.com/my_elets