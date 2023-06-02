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10 минут назад

В РФ в 2023 году сформируют два военных округа и две армии

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#армия #военный округ

Также будут сформированы пять дивизий и 26 бригад.

Два военных округа - Московский и Ленинградский, общевойсковая и воздушная армии, а также пять дивизий и 26 бригад будут сформированы в текущем году, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", - сообщил он в статье информационно-аналитического и методического журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".

По его словам, основной задачей в этом году является "отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу". Кроме того, в рамках совершенствования подготовки военных комиссариатов "к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки - с учетом опыта частичной мобилизации" запланированы 863 мероприятия различного уровня и масштаба, - рассказал он.

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года провел совещание, на котором говорилось об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

О необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил - Московского и Ленинградского военных округов в декабре 2022 года также говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отмечал, что такие действия вызваны "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции". Шойгу также указывал на необходимость совершенствования состава и структуры видов ВС РФ, - передает ТАСС.
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#армия #военный округ

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