Налётчика на ювелирный магазин ждёт суд

Были похищены украшения на 33 667 рублей.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело мужчины, обвиняемого в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, в январе 2023 года ельчанин похитил из ювелирного магазина золотые украшения на 33 667 рублей. Его пыталась остановить продавец, но он выбежал из магазина и скрылся.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.