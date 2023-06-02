Происшествия

41 минуту назад

Налётчика на ювелирный магазин ждёт суд

213
#грабёж
Налётчика на ювелирный магазин ждёт суд

Были похищены украшения на 33 667 рублей.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело мужчины, обвиняемого в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, в январе 2023 года ельчанин похитил из ювелирного магазина золотые украшения на 33 667 рублей. Его пыталась остановить продавец, но он выбежал из магазина и скрылся.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
213
#грабёж

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