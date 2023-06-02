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сегодня, 09:37

Два беспилотника атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

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#атака беспилотника #Смоленск

Критических повреждений и пожаров не было. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.

В Смоленской области два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, это были беспилотники дальнего радиуса действия, - написал в своем Телеграм-канале врио губернатора Василий Анохин.

"Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий", - сообщил Анохин.

Известно, что в деревне Пересна расположена нефтеперерабатывающая станция "Транснефти". Расстояние от деревень до российско-украинской границы превышает 300 км, - передает Bfm.ru.
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#атака беспилотника #Смоленск

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