Бывшего кассира автомагазина обвиняют в присвоении более 200 000 рублей

Женщину замучила совесть и она сама во всём созналась.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении бывшего кассира автомагазина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в декабре 2021 года женщина взяла из кассы более 200 000 рублей, и с целью сокрытия хищения в бухгалтерских документах занизила остаток средств на соответствующую сумму. Но потом её замучила совесть и кассир написала явку с повинной. В ходе расследования и изучения документов признательные показания нашли подтверждение.



Теперь уже бывшему кассиру предъявлено обвинение по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Санкции этой статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.