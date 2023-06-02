Происшествия

56 минут назад

Бывшего кассира автомагазина обвиняют в присвоении более 200 000 рублей

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#присвоение #растрата
Бывшего кассира автомагазина обвиняют в присвоении более 200 000 рублей

Женщину замучила совесть и она сама во всём созналась.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении бывшего кассира автомагазина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в декабре 2021 года женщина взяла из кассы более 200 000 рублей, и с целью сокрытия хищения в бухгалтерских документах занизила остаток средств на соответствующую сумму. Но потом её замучила совесть и кассир написала явку с повинной. В ходе расследования и изучения документов признательные показания нашли подтверждение.

Теперь уже бывшему кассиру предъявлено обвинение по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Санкции этой статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
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#присвоение #растрата

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