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В Коренёвщино сгорела баня

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#пожар
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В Коренёвщино сгорела баня

Зато удалось отстоять от огня дом.

1 июня в 21:47 на улице Советской в селе Коренёвщино Добровского района загорелась баня.

«Огонь уничтожил сгораемые конструкции бани и внутреннюю отделку по всей площади в 60 квадратных метров, зато пожарными спасён дом», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Баня также горела в посёлке Лев Толстой на улице Красноармейской. 

В Липецке вчера вечером в гаражном кооперативе «Сокол» горела металлическая пристройка к гаражу.
Уничтожена внутренняя отделка пристройки и вещи на площади 25 квадратных метров. Удалось отстоять от огня четыре гаража и одну надворную постройку.
446
#пожар
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