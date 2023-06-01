Ночью на улице Баумана начнутся дорожные работы

ООО «Дорожник» выполнит гарантийный ремонт проезжей части.



Этой ночью ООО «Дорожник» начнет гарантийный ремонт проезжей части улицы Баумана. Как сообщает мэрия, ремонт начнется с фрезерования асфальто-бетонного покрытия дороги.



— В 2020 году ООО «Дорожник» проводило реконструкцию улицы. Однако между полосами разошлись швы. В рамках гарантийных обязательств компания приведет дорожное полотно в нормативное состояние, — сообщает мэрия.



Ожидается, что ремонт улицы завершится 20 июня.

