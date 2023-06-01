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Ночью на улице Баумана начнутся дорожные работы

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#улица Баумана #ремонт
Ночью на улице Баумана начнутся дорожные работы

ООО «Дорожник» выполнит гарантийный ремонт проезжей части.

Этой ночью ООО «Дорожник» начнет гарантийный ремонт проезжей части улицы Баумана. Как сообщает мэрия, ремонт начнется с фрезерования асфальто-бетонного покрытия дороги.

— В 2020 году ООО «Дорожник» проводило реконструкцию улицы. Однако между полосами разошлись швы. В рамках гарантийных обязательств компания приведет дорожное полотно в нормативное состояние, — сообщает мэрия.

Ожидается, что ремонт улицы завершится 20 июня.
2 429
#улица Баумана #ремонт

Комментарии (2)

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