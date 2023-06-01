26-летний ельчанин попался с двумя граммами синтетических наркотиков

Мужчина получил три года условно.

Елецкий городской суд вынес приговор 26-летнему мужчине за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года мужчина купил для личного потребления 2,12 грамма синтетических наркотиков. Но в тот же день ельчанина задержали полицейские и в дежурной части порошок у него нашли и изъяли.



Суд признал ельчанина виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.