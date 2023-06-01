На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 июня станут плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Салтыкова-Щедрина – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля и частном секторе этой же улицы, №№ 36, 38 и в частном секторе улицы Авиационной, № 33 по улице Московской, также с неудобствами столкнутся жители частного сектора кроме вышеназванных - также улицы Бескрайней, переулков Макаренко, Рылеева. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Пестеля, 36.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



