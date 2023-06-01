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24 минуты назад
Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения
Мишустин отметил, что в прошлом году спрос на отдельные российские продукты поднялся в 10-12 раз и продолжает расти.
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал крупных промышленников избавиться от иллюзий и активнее переходить на отечественные IT-решения: отсидеться и прожить годы на зарубежных решениях не получится.
"Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится", - заявил глава кабинета министров, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По его словам, "за время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков уже есть лидеры, но также есть и отстающие". Среди них премьер-министр назвал "фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство". "Несмотря на то, что мы поддержали их проекты еще в прошлом году, их реализация до сих пор не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям", - подчеркнул председатель правительства.
Мишустин заявил, что "необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам", - передает ТАСС.
Он напомнил, что в декабре для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений о развитии высокотехнологичных направлений с государственными корпорациями. "Для каждого из таких документов сформированы "дорожные карты". Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных, а к концу десятилетия - достигнуть девяностопроцентного замещения", - указал Мишустин.
"Ведь следующий рубеж - переход на отечественное "железо". А оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - объяснил председатель правительства. Индустриальные центры компетенций - это новый механизм взаимодействия отраслей и компаний в сфере информационных технологий. Его идея заключается в объединении усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.
"Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится", - заявил глава кабинета министров, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По его словам, "за время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков уже есть лидеры, но также есть и отстающие". Среди них премьер-министр назвал "фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство". "Несмотря на то, что мы поддержали их проекты еще в прошлом году, их реализация до сих пор не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям", - подчеркнул председатель правительства.
Мишустин заявил, что "необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам", - передает ТАСС.
Он напомнил, что в декабре для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений о развитии высокотехнологичных направлений с государственными корпорациями. "Для каждого из таких документов сформированы "дорожные карты". Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных, а к концу десятилетия - достигнуть девяностопроцентного замещения", - указал Мишустин.
"Ведь следующий рубеж - переход на отечественное "железо". А оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - объяснил председатель правительства. Индустриальные центры компетенций - это новый механизм взаимодействия отраслей и компаний в сфере информационных технологий. Его идея заключается в объединении усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.