В России

24 минуты назад

Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения

54
#IT-решения #промышленники

Мишустин отметил, что в прошлом году спрос на отдельные российские продукты поднялся в 10-12 раз и продолжает расти.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал крупных промышленников избавиться от иллюзий и активнее переходить на отечественные IT-решения: отсидеться и прожить годы на зарубежных решениях не получится.

"Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Они, видимо, считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится", - заявил глава кабинета министров, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

По его словам, "за время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков уже есть лидеры, но также есть и отстающие". Среди них премьер-министр назвал "фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство". "Несмотря на то, что мы поддержали их проекты еще в прошлом году, их реализация до сих пор не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям", - подчеркнул председатель правительства.

Мишустин заявил, что "необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам", - передает ТАСС.

Он напомнил, что в декабре для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений о развитии высокотехнологичных направлений с государственными корпорациями. "Для каждого из таких документов сформированы "дорожные карты". Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных, а к концу десятилетия - достигнуть девяностопроцентного замещения", - указал Мишустин.

"Ведь следующий рубеж - переход на отечественное "железо". А оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - объяснил председатель правительства. Индустриальные центры компетенций - это новый механизм взаимодействия отраслей и компаний в сфере информационных технологий. Его идея заключается в объединении усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.
54
#IT-решения #промышленники

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
65
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

С 1 июня в РФ стартует эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте
#транспорт #карты
С 1 июня в РФ стартует эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте

сегодня, 15:18

В России
В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта
#беспилотник #атака
В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта

сегодня, 13:51

В России
Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ
#Украина #граница #Азовское море
Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ

сегодня, 13:28

В России
«Известия» сообщают о предоставлении льготникам скидки на оплату счетов ЖКХ до 50%
#ЖКХ #льготы
«Известия» сообщают о предоставлении льготникам скидки на оплату счетов ЖКХ до 50%

сегодня, 10:53

В России
В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле
#Белгород #атака
В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле

сегодня, 10:06

В России
Россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

вчера, 17:47

В России