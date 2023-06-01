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С 1 июня в РФ стартует эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте
Правительство РФ утвердило постановление о проведении эксперимента по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте.
Уточняется, что эксперимент пройдёт на добровольной основе в заинтересованных регионах и продлится до 1 июля 2024 года.
Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту "Мир" к смартфону в платёжном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о её готовности. После этого будет достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определит, есть ли у гражданина необходимая льгота, и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.
Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан. При этом при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.