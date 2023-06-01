Происшествия
сегодня, 13:34
В сельском магазине 48-летний мужчина напал на продавца и забрал всю выручку
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Разбойник получил 3 года 4 месяца колонии строгого режима.
Становлянский районный суд вынес приговор 48-летнему ранее судимому за кражи и убийство жителю Краснинского района за разбойное нападение на магазин «Продукты» в селе Верхнедрезгалово.
Эти события произошли вечером 11 февраля этого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина зашёл в магазин и напал на продавщицу. Сначала он повалил женщину на пол (в результате у потерпевшей остался кровоподтёк на ягодице), а потом и с криком «Убью!» схватил её за шею, угрожая задушить. Удерживая продавщицу на полу, разбойник потребовал деньги из кассы.
Боясь за жизнь, продавщица отдала контейнер с деньгами — там были 1950 рублей. Но мужчина не угомонился: он схватил с прилавка нож и начал размахивать им перед женщиной, продолжая выкрикивать угрозы.
Вскоре в магазин зашла покупательница, продавщица позвала на помощь, грабитель бросил нож и ретировался.
В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался, подтвердив слова, сказанные в ходе предварительного следствия, за исключением обстоятельств, связанных с использованием ножа — об этом он запамятовал.
В ходе следствия мужчина успел рассказать, что решил сходить в магазин за выпивкой и ждал поступления денег на карту от знакомых — но средства так и не пришли. Увидев в магазине одну продавщицу, грабитель сразу зашел к ней за прилавок и стал просить сигареты и алкоголь. Что происходило дальше, и как женщина оказалась на полу — мужчина не помнил, но не отрицал, что требовал деньги. Купюры он забрал, не пересчитывая, и в это время в магазин зашла девушка с маленьким ребёнком на руках, а он направился к выходу.
Суд признал мужчину виновным «Разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия» и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Эти события произошли вечером 11 февраля этого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина зашёл в магазин и напал на продавщицу. Сначала он повалил женщину на пол (в результате у потерпевшей остался кровоподтёк на ягодице), а потом и с криком «Убью!» схватил её за шею, угрожая задушить. Удерживая продавщицу на полу, разбойник потребовал деньги из кассы.
Боясь за жизнь, продавщица отдала контейнер с деньгами — там были 1950 рублей. Но мужчина не угомонился: он схватил с прилавка нож и начал размахивать им перед женщиной, продолжая выкрикивать угрозы.
Вскоре в магазин зашла покупательница, продавщица позвала на помощь, грабитель бросил нож и ретировался.
В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался, подтвердив слова, сказанные в ходе предварительного следствия, за исключением обстоятельств, связанных с использованием ножа — об этом он запамятовал.
В ходе следствия мужчина успел рассказать, что решил сходить в магазин за выпивкой и ждал поступления денег на карту от знакомых — но средства так и не пришли. Увидев в магазине одну продавщицу, грабитель сразу зашел к ней за прилавок и стал просить сигареты и алкоголь. Что происходило дальше, и как женщина оказалась на полу — мужчина не помнил, но не отрицал, что требовал деньги. Купюры он забрал, не пересчитывая, и в это время в магазин зашла девушка с маленьким ребёнком на руках, а он направился к выходу.
Суд признал мужчину виновным «Разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия» и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
526