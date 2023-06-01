Происшествия

сегодня, 13:34

В сельском магазине 48-летний мужчина напал на продавца и забрал всю выручку

526
#разбой
1
В сельском магазине 48-летний мужчина напал на продавца и забрал всю выручку

Разбойник получил 3 года 4 месяца колонии строгого режима.

Становлянский районный суд вынес приговор 48-летнему ранее судимому за кражи и убийство жителю Краснинского района за разбойное нападение на магазин «Продукты» в селе Верхнедрезгалово.

Эти события произошли вечером 11 февраля этого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина зашёл в магазин и напал на продавщицу. Сначала он повалил женщину на пол (в результате у потерпевшей остался кровоподтёк на ягодице), а потом и с криком «Убью!» схватил её за шею, угрожая задушить. Удерживая продавщицу на полу, разбойник потребовал деньги из кассы.

Боясь за жизнь, продавщица отдала контейнер с деньгами — там были 1950 рублей. Но мужчина не угомонился: он схватил с прилавка нож и начал размахивать им перед женщиной, продолжая выкрикивать угрозы.

Вскоре в магазин зашла покупательница, продавщица позвала на помощь, грабитель бросил нож и ретировался.

В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался, подтвердив слова, сказанные в ходе предварительного следствия, за исключением обстоятельств, связанных с использованием ножа — об этом он запамятовал.

В ходе следствия мужчина успел рассказать, что решил сходить в магазин за выпивкой и ждал поступления денег на карту от знакомых — но средства так и не пришли. Увидев в магазине одну продавщицу, грабитель сразу зашел к ней за прилавок и стал просить сигареты и алкоголь. Что происходило дальше, и как женщина оказалась на полу — мужчина не помнил, но не отрицал, что требовал деньги. Купюры он забрал, не пересчитывая, и в это время в магазин зашла девушка с маленьким ребёнком на руках, а он направился к выходу.

Суд признал мужчину виновным «Разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия» и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
526
#разбой
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
65
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Деревянная бабушка упала на двухлетнюю девочку: родителям выплатят 300 000 рублей
#дети #травма
Деревянная бабушка упала на двухлетнюю девочку: родителям выплатят 300 000 рублей

11 минут назад

Происшествия
Кражу постельного белья из магазина записала камера видеонаблюдения
#кража
Кражу постельного белья из магазина записала камера видеонаблюдения

43 минуты назад

Происшествия
«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей
#угон #суд #парковка
7
«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей

сегодня, 12:34

Происшествия
На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»
#ДТП
1
На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»

сегодня, 12:23

Происшествия
В Липецке нашли несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики
#отмывание денег
1
В Липецке нашли несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики

сегодня, 11:48

Происшествия
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация
#эвакуация #ЛГТУ
7
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

сегодня, 09:50

Происшествия