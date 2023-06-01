В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта

В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении беспилотника в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково.



"Сегодня в 10.11 в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", - сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.