В России

54 минуты назад

В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта

110
#беспилотник #атака

В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении беспилотника в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково.

"Сегодня в 10.11 в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", - сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.
110
#беспилотник #атака

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
65
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ
#Украина #граница #Азовское море
Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ

сегодня, 13:28

В России
«Известия» сообщают о предоставлении льготникам скидки на оплату счетов ЖКХ до 50%
#ЖКХ #льготы
«Известия» сообщают о предоставлении льготникам скидки на оплату счетов ЖКХ до 50%

сегодня, 10:53

В России
В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле
#Белгород #атака
В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле

сегодня, 10:06

В России
Россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

вчера, 17:47

В России
В РФ предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

вчера, 17:46

В России
Визовый центр генконсульства ФРГ закроют в Петербурге 1 июня
#виза #ФРГ
Визовый центр генконсульства ФРГ закроют в Петербурге 1 июня

вчера, 17:00

В России