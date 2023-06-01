Происшествия
48 минут назад
На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»
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Никто не пострадал.
Сегодня утром напротив дома №72а по Проспекту Победы (недалеко от остановки «Улица Доватора») столкнулись автомобили «Ниссан Кашкай» и «ВАЗ 2104».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, дорожное происшествие обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/tromer
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, дорожное происшествие обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/tromer
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