Происшествия

48 минут назад

На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»

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#ДТП
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На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»

Никто не пострадал.

Сегодня утром напротив дома №72а по Проспекту Победы (недалеко от остановки «Улица Доватора») столкнулись автомобили «Ниссан Кашкай» и «ВАЗ 2104».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, дорожное происшествие обошлось без пострадавших.

Фото - vk.com/tromer

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#ДТП
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